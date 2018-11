Lolita, a Bertín: «Te di 10.000 pesetas y todavía no me las has devuelto» Lolita inaugura la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'. / Telecinco Juntos han hablado de la vida de la artista, que acaba de ser abuela CARLA COALLA Viernes, 30 noviembre 2018, 23:51

Bertín Osborne ha estrenado la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' con Lolita con la que ha aprovechado para hablar de muchos episodios de su vida. Además, la artista ha aprovechado para agradecerle a Bertín la entrevista que le hizo a su hermana, Rosario Flores «porque ella no habla y tú la hiciste hablar de todo, se la vio muy grande». Incluso han aprovechado para desmentir esos rumores que dicen que sus programas «se parecen», acusando a Lolita de copiar el espacio de Bertín. Juntos han bromeado. «Fíjate si me caes bien que te di 10.000 pesestas y todavía no me las has devuelto», le ha dicho Lolita al presentador entre risas.

Bertín también ha querido que Lolita hable de su madre, Lola Flores, en 'Mi casa es la vuestra': «Le habría encantado ser bisabuela», ha dicho, refiriéndose al hijo que Elena Furiase, la hija de Lolita, dio a luz hace escasas semanas. «Tú madre era demasiado», ha añadido, incluso han recordado el episodio de la primera boda de Lolita, con Guillermo Furiase, en el que Lola Flores fue una de las grandes protagonistas al decir aquello de «si me queréis, irse«. Incluso ha confesado que »el que mandaba en casa era mi padre«.

Lolita también ha destacado en la nueva temporada de 'Mi casa es la vuestra' que tiene buena relación con Guillermo Furiase, porque es el padre de sus hijos. «Tampoco es que quedemos todas las semanas pero nos llevamos bien».