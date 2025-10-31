El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Esta mesita auxiliar de estilo nórdico optimiza el espacio, tiene almacenamiento y decora con estilo

La mesa auxiliar nórdica TIENDA EURASIA combina diseño escandinavo, funcionalidad y almacenamiento oculto en un formato compacto y versátil para cualquier rincón del hogar.

Redacción De Tiendas

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:57

La mesa auxiliar nórdica TIENDA EURASIA es una opción que ofrece funcionalidad y diseño escandinavo en el mobiliario del hogar. Con una estructura metálica y tapa de madera extraíble, esta mesa redonda (38 cm de diámetro y 30,5 cm de altura) presenta líneas sencillas y un espacio de almacenamiento oculto bajo la tapa, lo que facilita mantener el orden en salones y dormitorios. El acabado en color blanco refuerza su estilo minimalista, permitiendo integrarla en diferentes ambientes decorativos.

La mesa auxiliar nórdica TIENDA EURASIA destaca por su versatilidad. Puede utilizarse como mesa de centro o mesita de noche, y su ligereza y facilidad de transporte permiten cambiarla de estancia según las necesidades, así como guardar en su interior mantas, revistas o pequeños objetos. La estructura de metal y la tapa de MDF contribuyen a su durabilidad, mientras que la tapa extraíble añade una característica diferenciadora respecto a otras mesas auxiliares convencionales. Además, es una mesa que cuenta con valoraciones positivas en plataformas como Amazon.

El interés por muebles multifuncionales y compactos ha crecido en los últimos años, y productos como la mesa auxiliar nórdica TIENDA EURASIA se ajustan a esta tendencia. Su diseño escandinavo, junto a la capacidad de almacenamiento y la facilidad de limpieza, la presentan como una alternativa práctica para optimizar el espacio sin renunciar al estilo.

Uno de los principales atractivos de la mesa auxiliar nórdica TIENDA EURASIA es su combinación de funcionalidad y diseño compacto, que la convierte en una opción especialmente práctica para espacios reducidos o ambientes donde se busca optimizar cada metro cuadrado.

El diseño escandinavo en acabado blanco favorece la integración de la mesa en diferentes estilos decorativos, desde ambientes minimalistas hasta espacios más clásicos. Además, la ligereza del conjunto facilita el traslado entre estancias, permitiendo utilizarla como mesa de centro, mesita de noche o incluso como soporte auxiliar en eventos.

MESA AUXILIAR EURASIA NÓRDICA CON ESTRUCTURA METÁLICA

Comprar en Amazon

