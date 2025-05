Sara Lolo se retira tras más de dos décadas en el Telecable Gijón Hockey

Sara González Lolo (Gijón, 1992) dejará el hockey patines al término de la presente temporada. Los dos partidos de OK Liga que restan serán ... los últimos que la capitana del Telecable Hockey dispute defendiendo los colores del equipo de La Calzada tras más de media vida dedicada al club fabril. La jugadora se despedirá este miércoles, en una comparecencia a las siete de la tarde en la que dará a conocer su decisión.

Atrás deja una dilatada y prolífica carrera profesional que se ha desarrollado de forma íntegra en el Club Patín Solimar, al que ingresó en 2004. Tres cursos después, con tan solo 15 años, daba el salto a la primera plantilla de la entidad fabril, a la que ha permanecido ligada ininterrumpidamente desde entonces, ostentando su capitanía desde la temporada 2015-2016. Seis Copas de Europa, cuatro títulos de OK Liga, 5 Copas de la Reina y la Copa Intercontinental, conquistada el año pasado en Argentina, adornan un palmarés que la sitúan a la altura de las mejores jugadoras y que aún puede engrosar con la conquista del título de la presente Liga. El Telecable necesita una única victoria en los dos partidos que restan para conquistar el trofeo.

Ejemplo dentro y fuera

Distinguida con el premio a mejor deportista en la Gala del Deporte Asturiano de 2017, Sara Lolo es la única jugadora que ha marcado gol en todas las ediciones de la OK Liga. Criada en una familia humilde y trabajadora, Lolo dio sus primeros golpes con el sitck en el colegio Atalía, en 2002. Dos años después ingresaría en las categorías inferiores del Telecable, del que no se ha desvinculado hasta ahora. A su palmarés de leyenda dentro de la cancha le acompaña la imagen de referente femenina y deportista. «Era un deporte solo para niños, tuvimos que pedir permiso para competir porque no se contemplaba la posibilidad de un equipo mixto», recordaba en una entrevista con EL COMERCIO en la que repasaba sus orígenes deportivos.

Para Lolo, el feminismo siempre ha sido una batalla «fundamental, imprescindible» que dar. A normalizar los éxitos deportivos de las mujeres han contribuido ella y sus compañeras, con los innumerables éxitos deportivos cosechados por el Telecable en las últimas décadas, convirtiendo al club fabril en la entidad más laureada del deporte asturiano. Lolo, quien en la misma conversación con este medio reconocía que «la sociedad es machista porque el pasado aún tiene un peso importante en el presente», también mandaba un mensaje optimista entonces: «Hay cosas que por suerte parecen estar modificándose». A sus 33 años, Lolo dejará el deporte profesional en unas semanas. Lo hará con un palmarés de leyenda y un legado a la altura de las mejores deportistas de la región. Como una auténtica referente dentro y fuera de los terrenos de juego.

Futuro del equipo

Deportivamente, la salida de Lolo se suma a la de Sara Roces, que pone rumbo al Benfica. El futuro de la portera Fernanda Hidalgo también apunta a estar lejos del pabellón de Mata Jove para el curso que viene. Tres bajas que obligarán al club fabril a reinventarse de cara a la temporada que viene tras un nuevo curso, el presente, en el que las de Natasha Lee han vuelto a demostrar la pasta de la que están hechas, llegando hasta la final de la Copa de Europa y acariciando un título de Liga, al que podrían echar el lazo este mismo fin de semana si ganan.