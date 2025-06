José Luis González Gijón Viernes, 20 de junio 2025, 07:01 Comenta Compartir

El Gijón Industrial acabó la competición hace casi dos semanas. El conjunto fabril no fue capaz de logra el objetivo con el que comenzó la temporada, el regreso a Tercera RFEF, pero aún le queda una bala, un proyectil que no dispararán ellos, sino el Lealtad. El equipo de Villaviciosa tiene mañana la oportunidad de ascender a Segunda RFEF si es capaz de remontar en su casa el 1-0 que se trajo de Llerena, lo que supondría que el Gijón Industrial ocuparía su plaza en Tercera después de haber finalizado quinto en Primera Asturfútbol. «Confiamos en que levanten la eliminatoria. Tener otro equipo asturiano en Segunda RFEF y que el Indus esté en Tercera, que es donde creemos que debe estar, haría de mañana un día redondo», expone el presidente de los fabriles, Rafael Menéndez.

El partido en Les Caleyes será de alto voltaje. El campo se llenará para tratar de empujar al equipo en su intento de remontada, un calor que también aportará una delegación de los gijoneses. «Van a ir directivos y jugadores para dar apoyo en directo».

El choque de ida ya fue la comidilla en el entorno social del Gijón Industrial. Quien más y quien menos se atrevió con análisis del Llerenense, que había dejado por el camino al Badajoz, favorito en la eliminatoria. «Muchos hablaban de que la ida iba a ser en hierba sintética y aquí en natural, de que esperaban un resultado que dejase el cruce abierto... Se habló mucho del partido».

La temporada del Gijón Industrial no ha sido sencilla. El equipo comenzó lanzado, con una racha de ocho victorias consecutivas que le colocó en el primer puesto de la clasificación. La primera vuelta siguió siendo exitosa, aunque no tan brillante. Los problemas llegaron en el segundo tramo de campeonato, cuando el equipo se volvió «irregular», con problemas para sacar los puntos fuera de casa. Con esta tendencia se llegó a la última jornada de competición, en la que Astur, Gijón Industrial y Navarro se jugaban una plaza de ascenso que fue finalmente para el equipo avilesino. «Sabíamos que nuestros rivales iban a ser Siero, Llanes y Sporting C. Con el Navarro no teníamos esa valoración, pero nos alegramos mucho de que hayan subido. Tenemos una muy buena relación con ellos».

Planificación

El equipo gijonés prepara ya la próxima temporada, pero lo hace un poco a ciegas. Hasta que no acabe el partido en 'Les Caleyes' no sabrán en qué categoría van a jugar, por lo que la lista de fichajes es aún corta. «Tenemos alguno cerrado y otros están a punto, pensando un poco dónde vamos a estar».

Lo que tienen claro es que mañana van a apoyar con todo al Lealtad, y no solo por su propio interés. El conjunto fabril desea que el fútbol asturiano siga creciendo y que la afición del Lealtad se lleve una alegría después de una gran temporada en la que acabaron quintos para apear después en el 'play off' al Caudal y al Sporting Atlético. El mensaje que trasladan desde Santa Cruz es nítido. «Mañana, todos seremos maliayos».