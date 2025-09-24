Gijón, orgulloso de un entrenador como Luis Enrique: «Ya era el mejor sin necesidad de ningún premio» Amigos, compañeros y autoridades de la ciudad y del Sporting se deshacen en elogios hacia Luis Enrique tras ser nombrado el mejor entrenador del mundo

«De Pumarín somos pocos, pero bien elegidos». Es mencionarle el nombre de Luis Enrique y Abelardo Fenández no duda en sacar tiempo para atender a EL COMERCIO. «El Trofeo Johan Cruyff es un premio que no necesitaba para demostrar nada. Ya era el mejor o de los mejores antes de que se lo diesen», considera el 'Pitu', que celebra el galardón que el lunes en París le concedieron a su buen amigo y excompañero. «Una alegría tremenda». Fue lo que sintió Abelardo cuando Fabio Capello anunció en el Theâtre du Châtelet a su paisano como el mejor técnico del curso pasado durante la Gala del Balón de Oro que encumbró al francés Ousmane Dembelé. «No había ninguna duda. Consiguió construir un equipo que fuese reconocible y supo sobreponerse a la marcha de su principal figura, Mbappé».

Luis Enrique se impuso en la votación de elección del mejor entrenador a Antonio Conte (Napoli), Hansi Flick (Barcelona), Arne Slot (Liverpool) y Enzo Maresca (Chelsea). «Se ve su mano en sus equipos. Que un jugador como Dembelé haya sido Balón de Oro es gracias también a Luis Enrique», prosigue Abelardo, quien rememora varias de sus anécdotas como compañeros en el Barça: «Éramos de los jugadores que más fútbol veíamos».

Tal vez en esa etapa en la ciudad condal como jugador –entre 1996 y 2004– comenzó a despertarle a 'Lucho' el gusanillo por los banquillos. Sería el filial culé, en 2008, el primero de sus proyectos como entrenador. De sus inicios como jugador profesional da buena cuenta Carlos García Cuervo. El exjugador y exentrenador rojiblanco se encontraba al frente del filial sportinguista en el verano de 1989. «Era un chaval al que habíamos visto jugar la final del Torneo de Barrios y nos había impresionado».

El Sporting recuperó a Luis Enrique para su segundo equipo de La Braña en aquel periodo estival. «Había firmado por el Oviedo, pero lo convencimos para que viniera», explica García Cuervo, quien recuerda a un chaval «con carácter, buen jugador, buen compañero y que nunca dio ningún problema». «Tenía una ilusión tremenda y un amor propio fuera de lo normal. No se arrugaba ante nadie», hace hincapié.

Luis Enrique debutaría esa misma temporada con el primer equipo a las órdenes de Chuchi Aranguren. Real Madrid, Barcelona y Selección Española como jugador; Barça 'B', Roma, Celta, Barça, la Selección Española y el PSG, como técnico, adornan la trayectoria de uno de los deportistas más ilustres de este siglo.

Una alegría de toda la ciudad

«Es una persona que trabaja desde la humildad. Sin duda es merecidísimo». El Ayuntamiento de Gijón se sumaba al carro de elogios a Luis Enrique. El concejal de Deportes destaca del actual técnico del PSG que es «un gijonés que lleva a su ciudad en el corazón» y lo califica de «referente en el mundo del deporte». Felicitaciones a las que se suma la alcaldesa. «Orgullo gijonés y sportinguista», escribió Moriyón en sus redes sociales.

Como «una satisfacción para el fútbol gijonés» recibió Gustavo Alonso, presidente de la Unión de Peñas Sportinguista (Unipes), el galardón concedido a Luis Enrique. Sportinguista de cuna, 'Lucho' siempre ha hecho bandera de la elástica rojiblanca cuando ha tenido ocasión. «Tiene una gran trayectoria, no solo como jugador sino como entrenador», valora Alonso, que destaca «su metodología». Considera esta distinción «una alegría en todos los aspectos». Un sentir al que se suma desde la Federación de Peñas rojiblanca. «No sabemos dónde tiene el techo este hombre. Está tocado por una varita y es un ejemplo a seguir por todos». Jorge Guerrero, su presidente, se deshace en elogios hacia Luis Enrique destacando, por encima de todas sus cualidades, «su personalidad porque es alguien con las cosas claras». Y es que, como bien puso el propio Sporting en sus redes sociales, «el sportinguismo se alegra de cada éxito que consigues». En la cima del fútbol mundial se sienta un gijonés de Pumarín.