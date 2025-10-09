La salvaguarda del acero encauza la reactivación de las inversiones de Arcelor en Asturias

La siderurgia ha acogido con alivio y satisfacción el escudo comercial propuesto por la Comisión Europea y presentado el pasado martes para proteger la ... producción doméstica de la sobrecapacidad mundial del mercado del acero. La CE espera que el recorte, en un 47%, de las importaciones de este producto y el alza, hasta el 50%, de las tasas a aplicar sobre el exceso de ese cupo, permita a los productores europeos contrarrestar la crisis que atraviesan debido, en gran parte, a las importaciones de acero 'sucio' –procedente sobre todo de países asiáticos– y reactivar las inversiones previstas para la descarbonización de la industria.

En el caso de Asturias, este plan facilita que se retomen las iniciativas pendientes para modernizar las plantas de Arcelor. En especial, la electrificación de la acería de Avilés, que ha iniciado su tramitación ambiental, pero que todavía no cuenta con la aprobación de la multinacional, precisamente, por las circunstancias adversas que afectan a la actividad en Europa. Se trata de una actuación esencial, ya que permitiría mantener la capacidad productiva de las factorías asturianas una vez que finalice la vida útil del horno alto 'A' y del sínter 'B'.

Lo que sí será una realidad en el primer trimestre de 2026 es la nueva acería eléctrica de Gijón, si se cumple el calendario que maneja la siderúrgica. De hecho, es el primer proyecto de descarbonización abordado por la compañía en el Viejo Continente. El plan verde anunciado en julio de 2021 para las fábricas de la región incluía también la construcción de una planta de reducción directa del mineral del hierro (DRI, por sus siglas en inglés), aunque su materialización parece bastante más complicada por el coste de la energía y la falta de desarrollo de hidrógeno verde a gran escala a precios competitivos.

De hecho, Arcelor recibió el planteamiento de la Comisión Europea con «alivio», aunque el CEO de Arcelor en Europa, Geert Van Poelvoorde, también hizo hincapié en la importancia de que la revisión del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por su denominación en inglés) prevista por la CE para final de año responda a las necesidades de la siderurgia.

En este sentido, fuentes de la multinacional en Asturias explicaron que este paso es fundamental para tomar decisiones de inversión, al igual que la agilidad con la que se implemente el plan comercial presentado el martes por el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, y el comisario de Comercio, Maros Sefcovic. Para Arcelor, que el CBAM sea eficaz es «un aspecto crítico» a la hora de replantearse su política de inversiones en territorio europeo.

Fuerte apoyo

Por su parte, el Principado apuntó este miércoles que las medidas puestas sobre la mesa por la CE para proteger la siderurgia van en la dirección correcta y supondrán un «fuerte apoyo» para la continuidad de la producción de acero en España y Europa, y de manera particular en Asturias. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, calificó como «muy positivo» el nuevo sistema de cuotas arancelarias, que, junto los cambios esperados en el CBAM, puede ser un factor que contribuya de manera decisiva a despejar las dudas sobre las inversiones de la multinacional que controla la familia Mittal en la descarbonización de las instalaciones asturianas.

Se trata de un anuncio esperanzador, que «va en la buena dirección de tener esa noticia sobre la electrificación de las acerías de ArcelorMittal más pronto que tarde», añadió. Así, apuntó que el Ejecutivo asturiano está «muy en contacto por la inversión pendiente y esta es una medida que se ha recogido muy bien» y facilita que se pueda lograr la electrificación de la acería de Avilés, una vez que ya está en marcha la de Gijón.

Por otro lado, Sánchez apuntó que las soluciones planteadas por Bruselas para proteger la producción del acero comunitario coinciden con los planteamientos trasladados por el Gobierno de Asturias a la Comisión Europea y con las propuestas aprobadas recientemente por el Comité de las Regiones con la iniciativa del Principado. Un aspecto, el de la reivindicación del Gobierno asturiano, a la que también aludió su presidente. Así, Adrián Barbón resaltó que el escudo comercial contra la sobrecapacidad en la producción de acero era una «gran noticia».

Respuesta sindical

También los sindicatos esperan que esta protección a la industria siderúrgica se traduzca en la materialización de inversiones. El secretario general de CC OO de Industria de Asturias, Ignacio Requena, valoró las nuevas medidas europeas de protección del acero, si bien advirtió de que «no son suficientes» y que «ahora le toca mover ficha a Arcelor». De hecho, reclamó a la compañía que «presente un calendario de inversiones con fechas concretas y garantías de empleo de cara al futuro», ahora que tiene el amparo del plan diseñado por la CE. Asimismo, Requena destacó la necesidad de que Arcelor acometa una reconversión de sus instalaciones en Asturias, «ya anticuadas y al final de su vida útil», para garantizar el futuro industrial de la región.

Para el secretario general de UGT-FICA Asturias, Jenaro Martínez, las propuestas comunitarias son «muy positivas» y deben reflejarse en «una respuesta empresarial con el desbloqueo de todas las inversiones necesarias para garantizar las capacidades productivas y del empleo en Asturias», incluida la electrificación de la acería de Avilés y la construcción de la planta de DRI en Gijón.

Dada la complicada situación del sector, Martínez confía en que se agilice el proceso porque, cuanto antes se apruebe, «antes tendremos la protección que precisamos para la industria siderúrgica europea, española y, por extensión, asturiana, con lo que ello conlleva».