Un trabajador de la planta de Arcelor en Avilés. D. Baizán

La salvaguarda del acero encauza la reactivación de las inversiones de Arcelor en Asturias

La siderúrgica está pendiente de la reforma del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono para tomar una decisión sobre los proyectos

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 06:26

La siderurgia ha acogido con alivio y satisfacción el escudo comercial propuesto por la Comisión Europea y presentado el pasado martes para proteger la ... producción doméstica de la sobrecapacidad mundial del mercado del acero. La CE espera que el recorte, en un 47%, de las importaciones de este producto y el alza, hasta el 50%, de las tasas a aplicar sobre el exceso de ese cupo, permita a los productores europeos contrarrestar la crisis que atraviesan debido, en gran parte, a las importaciones de acero 'sucio' –procedente sobre todo de países asiáticos– y reactivar las inversiones previstas para la descarbonización de la industria.

