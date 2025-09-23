El comercio exterior asturiano se desploma afectado por los aranceles y la incertidumbre

Es imposible desagregar de los datos de comercio exterior de Asturias el impacto directo de la guerra comercial, el indirecto y el efecto de las ... crisis que siguen atenazando a grandes potencias europeas como Alemania. Sin embargo, las últimas cifras, referidas al mes de julio, sí denotan que los aranceles y toda la incertidumbre que los rodea no son inocuos para la región. Porque aunque a nivel nacional se hayan incrementado las exportaciones en comparación con un año antes un 3,5% y las importaciones hayan crecido un 5,3%, en el Principado se registran importantes caídas, que lo son aún más en relación a Estados Unidos. Así, las ventas al exterior de las empresas del Principado se desplomaron un 15,2% hasta 513,6 millones.Es la segunda mayor caída del país, tras la de Murcia (16,6%), Mientras, las compras se redujeron un 7,5% hasta 463,3.

Es cierto que, no en pocas ocasiones, los datos mensuales pueden estar alterados por una operación concreta, como pudiera ser la entrega de un barco, pero la evolución anual, aunque no es tan llamativa, también se encuentra en negativo.En los siete primeros meses del año las exportaciones se redujeron un 3,8%, hasta 3.416,5 millones, y las importaciones lo hicieron un 0,3% hasta 3.175,8.

-22,2% se han reducido las exportaciones de empresas asturianas a Estados Unidos en los primeros siete meses del año. Solo en julio el recorte fue del 28,9%

Si se baja al detalle, se comprueba también un claro retroceso en la relación comercial con Estados Unidos, que es el país al que más compramos, aunque en cuanto a ventas suele rondar la décima posición. En julio las exportaciones hacia ese territorio se redujeron un 28,9% y las importaciones, un 10,7%.En el acumulado del año, el porcentaje de retroceso es del 22,2% y del 2,2%, respectivamente. No obstante, será en los próximos meses cuando se pueda determinar de una forma más clara el alcance de los aranceles.

Más allá de la guerra comercial, la incertidumbre que está generando y el contexto geopolítico tampoco ayudan y están retrasando decisiones de inversión y de compra.

Impacto en el PIB y el empleo

REGIOlab, el Laboratorio de Análisis Económico Regional de la Universidad de Oviedo, estima que algo menos del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) y aproximadamente 7.500 empleos dependen en Asturias de las relaciones comerciales con Estados Unidos, tanto directas como indirectas

No obstante, en una comunidad eminentemente industrial como esta, también está suponiendo un fuerte impacto la crisis del sector en Europa. Ya en 2024, el Principado cerró el ejercicio con un 8,11% menos de ventas al extranjero que el año anterior, que logró un récord histórico. Sufrieron, de hecho, los dos epígrafes más relevantes de las exportaciones de la región: el hierro y el acero, que bajaron un 11,37%, y los metales no ferrosos, en los que se integra el zinc, que descendieron un 3,26%. En los primeros siete meses de 2025 los primeros han remontado (+9,6%), mientras que los segundos siguen en negativo (-7,1%). Y también mejoran algo las ventas dentro de la UE, que han subido hasta julio un 4,8% y ya suponen el 59,2% del total, a pesar de la llamada a la diversificación que hace Asturex. Sin embargo, se han desplomado aquellas dirigidas a Europa pero fuera de los Veintisiete (-20,2%).