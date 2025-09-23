El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un barco con contenedores, a su paso por delante de la playa de Poniente. José Simal

El comercio exterior asturiano se desploma afectado por los aranceles y la incertidumbre

Las exportaciones cayeron en el mes de julio un 15,2% interanual, el segundo mayor retroceso del país, y las importaciones lo hicieron un 7,5%

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:57

Es imposible desagregar de los datos de comercio exterior de Asturias el impacto directo de la guerra comercial, el indirecto y el efecto de las ... crisis que siguen atenazando a grandes potencias europeas como Alemania. Sin embargo, las últimas cifras, referidas al mes de julio, sí denotan que los aranceles y toda la incertidumbre que los rodea no son inocuos para la región. Porque aunque a nivel nacional se hayan incrementado las exportaciones en comparación con un año antes un 3,5% y las importaciones hayan crecido un 5,3%, en el Principado se registran importantes caídas, que lo son aún más en relación a Estados Unidos. Así, las ventas al exterior de las empresas del Principado se desplomaron un 15,2% hasta 513,6 millones.Es la segunda mayor caída del país, tras la de Murcia (16,6%), Mientras, las compras se redujeron un 7,5% hasta 463,3.

