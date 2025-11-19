El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Córdoba busca tejer alianzas con empresas asturianas para la Base Logística del Ejército de Tierra

Asturias es «socia estratégica natural» por su capacidad industrial y por contar con auxiliares «de primer nivel», destaca la patronal cordobesa

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:26

Una numerosa delegación de representantes empresariales y políticos de Córdoba celebró este miércoles en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), en ... Oviedo, una jornada para acercar el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) –con más de mil millones de inversión– y tender la mano a la patronal del Principado para tejer alianzas. En este sentido, el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (Ceco), Antonio Díaz, señaló que «en Asturias, donde la industria tiene mucho que decir, se está haciendo una apuesta decidida por parte de todos para impulsar su capacidad» en este ámbito.

