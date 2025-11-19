Córdoba busca tejer alianzas con empresas asturianas para la Base Logística del Ejército de Tierra

Una numerosa delegación de representantes empresariales y políticos de Córdoba celebró este miércoles en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), en ... Oviedo, una jornada para acercar el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) –con más de mil millones de inversión– y tender la mano a la patronal del Principado para tejer alianzas. En este sentido, el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (Ceco), Antonio Díaz, señaló que «en Asturias, donde la industria tiene mucho que decir, se está haciendo una apuesta decidida por parte de todos para impulsar su capacidad» en este ámbito.

Entre las fortalezas de la comunidad, destacó que cuenta con «un tejido empresarial potente, con capacidades tecnológicas de vanguardia, una base industrial consolidada, empresas auxiliares de primer nivel y un ecosistema de innovación que la convierte en socia estratégica natural para el desarrollo de estos grandes proyectos». Por ello, deseó que el encuentro no se quedara en un acto más, sino que «se traduzca en empleo, innovación y empleo sostenible». Para el presidente de la patronal cordobesa, «hay oportunidades de negocio, de colaboración entre empresas, agrupaciones de interés económico y todo se va a fraguar desde las instituciones y desde el contacto empresarial».

Así, el BLET, que es uno de los cuatro pilares del Proyecto de Modernización del Ejército 2035 que va a transformar la ejecución del apoyo logístico de mayor nivel que proporciona el Ejército de Tierra, abre un abanico de posibilidad a una «potencia en materia de industria», incluida la de defensa, como es el Principado. De este modo, este nodo logístico, que permitirá ofrecer todas sus capacidades al resto de las Fuerzas Armadas, a los Cuerpos de Seguridad del Estado e incluso a los aliados internacionales de España, «va a propiciar que se abran ventanas de negocio nuevas para muchísimas empresas», añadió Díaz.

La previsión es que en los próximos meses empiecen a salir los concursos públicos para la construcción de las naves y el resto de la infraestructura necesaria para una base que ocupará 85 hectáreas construidas en el polígono de La Rinconada y «va a ser un punto y aparte tecnológico y de desarrollo para la industria de la defensa».

Por su parte, Rubén Castro, vicepresidente de Fade, hizo hincapié en que las oportunidades «van más allá de la obra civil», ya que también están relacionadas, entre otros ámbitos, con los suministros, las energías renovables, la formación profesional y los servicios auxiliares, «sectores en los que muchas empresas asturianas tienen mucha experiencia, proyectos y ambición». Como las opciones de negocio «se multiplican cuando se comparten», Castro confió en que el encuentro directo sirva para que los empresarios y políticos cordobeses, así como los responsables del BLET, se fueran de Asturias con «interlocutores, con ideas sobre la mesa y puertas abiertas a explorar la colaboración».

Asturias «puede y debe formar parte de este impulso» a la innovación propiciado por la industria de defensa, recalcó, «aportando especialización, solvencia y talento».