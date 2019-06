El comité de Alcoa, tras visitar Hannover, redobla la presión para que se incluya Quantum como solución

La presión sobre Alcoa va en aumento. Aunque ha confirmado una y otra vez que la única vía sobre la mesa es Partner, el comité de Empresa continúa peleando para que se retome la opción de Quantum. Lo han hecho tras una primera visita a las instalaciones de Hannover -mañana realizarán otra en la planta de Venecia- donde, según han expresado « es más moderna aunque más pequeña en tamaño». Uno de los puntos sobre la mesa es la inclusión de la planta de La Coruña en la oferta y que, según confirman, se está valorando seriamente.

José Manuel de la Uz, presidente del Cómité de Empresa, ha vuelto a exigir, tras visitar la planta que se valore porque «no entendemos que no se haga, que este comité no tenga opinión y que no se deje incluir más de una opción sobre la mesa» «Parece que es estropear el plan que Alcoa tenía pensado de antemano«. Y lo argumenta porque, el proyecto que les han presentado, según explica, convertiría a Avilés en la mayor planta de reciclaje de Europa.

Por su parte, Alberto Grijalbo, miembro del Comité de Empresa de USO destaca que la fábrica que han visitado en Alemania refunde aluminio «de la forma en la quieren hacerlo en Avilés» aunque, en su caso, a una escala más pequeña. Asimismo, confirma que han subsanado los errores que se les habían vuelto en contra para continuar en la puja por lo que «exigimos que se mantenga como una de las soluciones posible para Alcoa«.

Tras la visita de mañana a Venecia, la próxima reunión del Comité con Alcoa será en la Comisión de Seguimiento de ERE que está convocada para el miércoles a las 15 horas en Madrid.