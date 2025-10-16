Santa Bárbara prevé crear 150 empleos en Asturias para los nuevos contratos de defensa

Santa Bárbara Sistemas (SBS) anunció ayer que incrementará su plantilla en España en más de 200 personas para la ejecución del programa para la ... fabricación de los Vehículos de Apoyo a Cadenas (VAC) en Trubia, bajo el paraguas de Tess Defence (consorcio liderado por Indra y en el que participan también EM&E, Sapa y la propia SBS), y del contrato para la actualización de los vehículos acorazados terrestres Pizarro.

La planta asturiana se llevará «una parte muy importante» de esas nuevas contrataciones. En concreto, Santa Bárbara estima en unas 150 las incorporaciones necesarias para la ejecución del VAC en Trubia. En Sevilla, por su parte, se incorporarán especialistas en gestión del ciclo de vida de los vehículos terrestres acorazados y el centro de Madrid ampliará el área de ingeniería. Todos estos profesionales, indica la compañía, contarán con «un alto grado de formación y experiencia en el sector». «Este programa, junto con los ya en curso, garantiza la carga de trabajo en la factoría asturiana durante la próxima década», aseguran desde SBS.

Santa Bárbara, además, pujaba por otros dos contratos que finalmente se ha llevado Indra (con quien la primera quiere iniciar conversaciones para negociar su ejecución):el de artillería autopropulsada a cadenas –para el que propone su prototipo Némesis, desarrollado en Asturias– y el de los vehículos lanzapuentes. En ese escenario, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, expresó ayer su confianza en que los nuevos programas de defensa tengan «una importante repercusión» en Asturias, tanto para el fortalecimiento de la industria como para el sostenimiento del empleo. El Ejecutivo autonómico está a la espera de que se publiquen los pliegos técnicos de las diferentes licitaciones para cuantificar el impacto económico y conocer los proyectos concretos que se desarrollarán en la región.

Por otro lado, Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, calificó ayer de «excelente noticia» estos contratos de defensa porque «estamos ante una industria que va a ser tractora y transformadora de nuestra región, generadora de empleo y motor de crecimiento».