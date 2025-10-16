El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Instalaciones de la fábrica de Santa Bárbara Sistemas en Trubia. E. C.
Industria de defensa en Asturias

Santa Bárbara prevé crear 150 empleos en Asturias para los nuevos contratos de defensa

«Este programa, junto con los ya en curso, garantiza la carga de trabajo en la factoría asturiana durante la próxima década»

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:34

Comenta

Santa Bárbara Sistemas (SBS) anunció ayer que incrementará su plantilla en España en más de 200 personas para la ejecución del programa para la ... fabricación de los Vehículos de Apoyo a Cadenas (VAC) en Trubia, bajo el paraguas de Tess Defence (consorcio liderado por Indra y en el que participan también EM&E, Sapa y la propia SBS), y del contrato para la actualización de los vehículos acorazados terrestres Pizarro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  3. 3 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  4. 4 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  7. 7 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro
  8. 8 La nueva etapa de Paunovic fuera del Real Oviedo
  9. 9 La mujer que causó un accidente en Llanes este verano triplicaba la tasa de alcoholemia
  10. 10 Una herida en un incendio en una vivienda del Polígono de Pumarín, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Santa Bárbara prevé crear 150 empleos en Asturias para los nuevos contratos de defensa

Santa Bárbara prevé crear 150 empleos en Asturias para los nuevos contratos de defensa