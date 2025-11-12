Ence y los sindicatos negocian 29 bajas incentivadas, pero los despidos siguen sobre la mesa

Ence y los sindicatos volvieron a reunirse este martes para avanzar en la negociación iniciada a raíz de la intención manifestada por la empresa ... de acometer un despido colectivo en su biofábrica de Navia, reflejado en el Plan de Eficiencia y Competitividad 2025-2027 enviado por la papelera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a finales de octubre. Las partes han iniciado las conversaciones por un recorte que no sería traumático, como es de las bajas incentivadas y prejubilaciones para entre 25 y 29 profesionales de los 400 que integran la plantilla asturiana. Los representantes de los trabajadores han presentado una contraoferta para intentar que las condiciones que ofrece la compañía a estos empleados sean mejores que las inicialmente planteadas. Se trata de trabajadores con edades cercanas a la jubilación, de ahí que sus salidas no serían traumáticas.

No obstante, la pretensión de acometer un recorte total de 97 trabajadores en la planta de Navia –siete de ellos correspondientes al área de oficinas centrales– sigue sobre la mesa, aseguraron a este periódico fuentes sindicales. La empresa ha decidido iniciar el diálogo con los representantes de la plantilla por estas salidas y en ellas se centran los encuentros entre las partes, que volverán a repetirse la próxima semana. Los sindicatos están de acuerdo con salidas voluntarias, pero en ningún caso aceptarán despidos, advierten.

Ence justifica su decisión en la caída del mercado europeo de la celulosa, debido, sobre todo, a la entrada de proveedores procedentes de países latinoamericanos, que ofrecen precios más bajos. El impacto de este descenso en la demanda se refleja claramente en los últimos resultados presentados por Ence, que recogen unas pérdidas de 22 millones de euros entre enero y septiembre de este año, frente a los 40,8 de beneficio registrados el pasado ejercicio. La compañía argumenta que el precio internacional de la celulosa se ha desplomado y también apunta a la depreciación del dólar como otra de las causas de las cifras negativas.

Huelga en Pontevedra

Mientras que la plantilla de Navia negocia el ajuste con la empresa, la de la fábrica de Pontevedra no se ha sentado a hablar con la dirección. La planta de celulosas continúa parada desde el inicio del conflicto, después de que la dirección decidiera no reanudar la producción, una medida que el comité de empresa interpreta como una forma de presión. Según su secretario, Omar Vázquez, la compañía busca que los trabajadores pierdan la parte variable de sus salarios.

Ante este escenario, los sindicatos gallegos han convocado doce jornadas de huelga este mes. La cifra inicial de salidas que prevé Ence para la factoría pontevedresa es de 39.