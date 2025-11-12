El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Biofábrica de Ence en Navia. O. Villa
Despidos en Navia

Ence y los sindicatos negocian 29 bajas incentivadas, pero los despidos siguen sobre la mesa

El comité presenta una contrapropuesta para mejorar las condiciones que ofrece a estos trabajadores, con edades próximas a la jubilación

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:34

Comenta

Ence y los sindicatos volvieron a reunirse este martes para avanzar en la negociación iniciada a raíz de la intención manifestada por la empresa ... de acometer un despido colectivo en su biofábrica de Navia, reflejado en el Plan de Eficiencia y Competitividad 2025-2027 enviado por la papelera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a finales de octubre. Las partes han iniciado las conversaciones por un recorte que no sería traumático, como es de las bajas incentivadas y prejubilaciones para entre 25 y 29 profesionales de los 400 que integran la plantilla asturiana. Los representantes de los trabajadores han presentado una contraoferta para intentar que las condiciones que ofrece la compañía a estos empleados sean mejores que las inicialmente planteadas. Se trata de trabajadores con edades cercanas a la jubilación, de ahí que sus salidas no serían traumáticas.

