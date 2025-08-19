El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una estructura de más de mil toneladas de peso fabricada por Duro Felguera es sacada de las instalaciones de El Tallerón a través del mar. J. C. T.
Industria de defensa en Asturias

Indra descarta la vía marítima para trasladar los blindados de El Tallerón y lo hará por carretera

La compañía, a pesar de tener salida al mar, prevé sacar los vehículos por la ciudad, como ya hacía DuroFelguera con algunas piezas

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 06:13

A pesar de que una de las grandes bazas de El Tallerón es su salida al mar, Indra no prevé emplearla para trasladar los vehículos ... blindados que planea montar en las instalaciones de El Natahoyo. Así lo aclararon la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, y su director, José Luis Barettino, en el último consejo de administración de la entidad. La capitana marítima Ana Hevia se interesó por esta cuestión, tras indicar que se están revisando las normas de seguridad, pero los máximos responsables de El Musel subrayaron que «no está previsto en principio que la actividad de Indra suponga salida de mercancía por mar desde la propia instalación». Los vehículos, por tanto, se trasladarán por carretera.

