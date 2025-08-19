Indra descarta la vía marítima para trasladar los blindados de El Tallerón y lo hará por carretera

A pesar de que una de las grandes bazas de El Tallerón es su salida al mar, Indra no prevé emplearla para trasladar los vehículos ... blindados que planea montar en las instalaciones de El Natahoyo. Así lo aclararon la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, y su director, José Luis Barettino, en el último consejo de administración de la entidad. La capitana marítima Ana Hevia se interesó por esta cuestión, tras indicar que se están revisando las normas de seguridad, pero los máximos responsables de El Musel subrayaron que «no está previsto en principio que la actividad de Indra suponga salida de mercancía por mar desde la propia instalación». Los vehículos, por tanto, se trasladarán por carretera.

De la antigua factoría de Duro Felguera han salido grandes piezas de calderería pesada durante décadas, tanto por vía marítima como por tierra. De hecho, se han desarrollado dispositivos especiales durante la noche para mover las enormes estructuras con la menor incidencia posible para el tráfico y también para los vecinos. En algunas ocasiones, incluso se han desmontado las farolas para poder maniobrar o transportarlas sin problemas.

El transporte por carretera de los blindados no es una novedad.De hecho, en el caso de vehículos oruga es casi una obligación, ya que estos pueden dañar seriamente el asfalto. Normalmente, se emplean remolques o camiones de transporte especial de gran capacidad para soportar el peso y las dimensiones de estos vehículos, así como vagones plataforma especiales para moverlos por ferrocarril. Además, también deben poder trasladarse en avión. Esta es una de las cuestiones que ha preocupado mucho en la fabricación del VCR 8x8 Dragón, encargado por el Ejército de Tierra al consorcio Tess Defence, liderado por Indra y en el que se integran también Santa Bárbara Sistemas, Escribano y Sapa. El proyecto, que ha sufrido numerosos retrasos y contratiempos, no logró hasta marzo la Célula de Evaluación de Cargas para el Transporte Aéreo (CECTA) o, lo que es lo mismo, el certificado para ser transportado por los aviones A400M del Ejército del Aire y del Espacio. De este modo se cumplió un «requisito exigido» para su entrega. De momento solo se han suministrado once de las 348 unidades encargadas, mientras que otras 40 están en la fábrica de Santa Bárbara de Sevilla realizando las últimas pruebas.

Por otro lado, la planta traspasada ahora a Indra mantendrá el objeto de la concesión que tenía Duro Felguera de destinar ese espacio a «calderería pesada, bienes de equipo y transformaciones metálicas en general y muelle de carga para estos productos», aunque en el acuerdo con la Autoridad Portuaria añade su ampliación a la fabricación y montaje «de plataformas, sistemas y vehículos blindados con destino a la defensa y la seguridad».

La idea de Indra, según ha trasladado, es comenzar su actividad en El Tallerón con el ensamblaje final del VCR 8x8Dragón, que ahora realiza Santa Bárbara, para concurrir a otros concursos nacionales e internacionales para la fabricación de blindados. Según explicó en la presentación de su Plan Estratégico 2024-2030 en marzo, titulado 'Leading the Future', la multinacional quiere dar un mayor impulso al negocio de defensa y aeroespacial. Para ello, la potencial adquisición de los activos vinculados a El Tallerón la dota de capacidades industriales que contribuyen «a convertirla en 'prime' en el ámbito de las plataformas terrestres y coordinador nacional de los grandes programas europeos». Además, de este modo se afianza la posición de Indra como socio estratégico del Ejército de Tierra, fortaleciendo las capacidades y tejido industrial nacional.

Asimismo, la compañía trasladó a la Autoridad Portuaria que esta operación no solo permite garantizar la continuidad del empleo industrial en El Tallerón, sino también dinamizar la actividad económica en la zona y robustecer al Principado como polo industrial en el sector de la defensa, contribuir al desarrollo regional, fortalecer el ecosistema español de defensa y reforzar el mantenimiento de la soberanía nacional en el segmento de las plataformas terrestres.