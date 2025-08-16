Diego García Pastor, director general de GAM: «GAM continúa apostando fuertemente por las inversiones en el Principado»

La empresa de origen asturiano GAM ha vivido dos acontecimientos importantes este año: la inauguración oficial de la planta de refabricación de maquinaria Reviver ... y el acuerdo con la marca china XCMG para ser su distribuidor autorizado en la península ibérica. Su director general, Diego García Pastor (Gijón, 1969), asegura que las perspectivas del negocio son positivas, aunque destaca los efectos negativos del actual contexto geopolítico, marcado en buena medida por la guerra comercial.

–GAM disparó su beneficio un 32% en el primer semestre. ¿Cuáles son las perspectivas para la segunda mitad del año?

–Las perspectivas son buenas. Estamos satisfechos con los resultados, aunque podían haber sido mejores. Se dieron una serie de factores que tuvieron su peso en este primer semestre. Específicamente en lo que es España, sectores que para nosotros tienen su importancia como, por ejemplo, el de la automoción y el metal, han tenido dificultades relacionadas con la incertidumbre geopolítica, el efecto del coche eléctrico, etcétera. Pero confío en que, cuando haya mayor claridad con los aranceles, nos ayude a mejorar.

–¿En qué parte del negocio se notó más el impacto de la incertidumbre geopolítica?

–Sobre todo, en Latinoamérica, en México, donde el primer semestre fue muy complicado, en parte por el mismo motivo, los aranceles de la Administración Trump, pero también por la salida de López Obrador y la entrada de Claudia Sheinbaum. Ahí hubo cierto parón en la inversión y eso se notó mucho y confío en que no se produzca en el segundo semestre. De hecho, estamos viendo ya mejoras en toda la ocupación y todo eso, en su conjunto, nos debe permitir alcanzar unas cifras ligeramente mejores.

–¿Qué consecuencias prevén a largo plazo por los aranceles?

–Todavía es pronto para ver cómo va a ser realmente. Sabemos que lo peor era la incertidumbre. Especialmente, en un país como México, tan cercano y tan dependiente de la economía norteamericana. Ahora están cercanos a llegar a acuerdos y confío en que eso, al menos, quite de la ecuación la incertidumbre. Los acuerdos pueden ser mejores o peores, pero, insisto, que los inversores tengan claridad es lo más inmediato, y esto debe ayudar. Hay sectores como la automoción que no solamente están afectados por los aranceles, sino también por cuestiones como todas las inversiones que se han hecho con el coche eléctrico y que no acaban de arrancar, pero no son cuestiones generales. En GAM también tenemos la fortaleza de tener una gran diversificación de nuestro negocio.

–Hablando de diversificación, GAM apuesta por la industria de defensa. ¿Qué puede ofrecer en este ámbito?

–Somos un proveedor de servicios a la industria, con toda la amplitud que eso implica. Podemos dar servicio a la industria de la automoción o de la logística o, en este caso concreto, de la defensa. Un centro de producción de blindados también requiere de equipos de elevación y de manipulación. Por esto tenemos un tipo de producto más específico aplicable a las actividades de la defensa. Somos actualmente proveedores de equipos para el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y también para la UME (Unidad Militar de Emergencias). No solamente somos proveedores de equipos, también de servicios, de mantenimiento, y en ese contexto es en el que podemos continuar. Estamos muy emocionados de ver proyectos como el de Indra para Asturias, que es obviamente una de nuestras zonas foco. Es muy ilusionante para la industria, en general, y para Asturias, en particular, y esperamos poder contribuir con todos los productos que tenemos en nuestro portfolio.

–En una entrevista concedida a este periódico señalaba el consejero delegado de Indra que la empresa aspira a ser tractora de la industria asturiana. ¿Están en contacto con ella?

–Sí, estamos en contacto con Indra. Creo que es muy cierto lo que dice José Vicente de los Mozos, que la fábrica de blindados de Gijón será tractora de la industria asturiana y será un hito muy relevante, más allá de GAM, para Asturias en general. Y esperamos poder ser partícipes de este proyecto.

–Un hito para GAM ha sido la apertura de la planta de refabricación de maquinaria en León. ¿Cómo ha ido el primer año?

–La planta funciona de manera muy satisfactoria, estamos recibiendo una respuesta muy positiva del mercado. Está basada en la circularidad, la sostenibilidad, damos una segunda vida a la máquina y con ello conseguimos una reducción muy significativa de emisiones. Vamos a empezar ya con el segundo turno, dada la demanda cada vez mayor que vemos entre nuestros clientes de productos como los que producimos en la planta de Reviver. Además, me gustaría resaltar la contribución del proyecto a dar una segunda vida a una comarca –la fábrica se sitúa en la localidad de Villacé–, dentro de eso que llamamos la España vaciada, con la generación de 200 puestos de trabajo.

–¿Por qué se decantaron por ubicar Reviver en León y no en Asturias, como también se barajó?

–El proyecto tuvo una muy buena acogida por parte de la Junta de Castilla y León, que lo apoyó desde el principio y es socia de Reviver. Tenemos una excelente colaboración con ellos, como también con el Principado. Pero creíamos que la ubicación actual era la idónea. GAM continúa apostando fuertemente por las inversiones en el Principado, que es esencial para nosotros, es nuestra raíz y nuestra cantera de talento, que exportamos a muchos otros países.

–¿Podría replicarse el modelo en Asturias en el futuro?

–La planta de Reviver requiere un volumen de refabricación, por lo cual pensar en tener otra planta similar en la península ibérica probablemente no tenga mucha lógica. Lo lógico es intentar crecer y optimizar la planta que tenemos en León. En otras geografías, fuera de la península, no lo descartamos. No nos cerramos a la posibilidad de pensar en establecer una planta de Reviver en otros mercados donde estemos presentes, donde haya demanda de esta tipología de producto y cierto volumen de máquinas a refabricar.

–¿Qué le gustaría conseguir el próximo año?

–Nos encantaría poder incorporar al crecimiento una adquisición en alguno de los mercados donde estamos presentes y también estamos abiertos a considerar oportunidades de entrar en otros donde no tenemos proyectos, siempre y cuando la oportunidad lo justifique. Fuera de eso, queremos continuar en esa mejora operativa que hemos visto en el primer semestre. Tenemos mucho foco en la mejora de nuestra ocupación, ahora estamos casi en niveles del 80% y en algunas zonas incluso lo superamos. Preveo que esta será la columna vertebral de nuestro peso en 2026.