Lanero, reelegido secretario general de UGT Asturias para un tercer mandato

Javier Fernández Lanero continuará al frente de UGT Asturias durante cuatro años más. Será su tercer y último mandato, como dictan los estatutos del sindicato. La suya fue la única candidatura que se presentó este martes al 16 congreso regional que este miércoles se clausura en Avilés, donde la nueva comisión ejecutiva cosechó el 94,05% de los votos emitidos por los delegados participantes. Como responsable de la secretaría de Organización continúa Abel Suárez, al igual que Mar Celemín mantendrá sus responsabilidades en el área de Política Sindical. Ana Isabel García Roza (secretaría de Administración) y Javier Campa (secretaría de Empleo e Industria) también seguirán en la ejecutiva, de la misma manera que Marino Fernández Reinaldo (secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente).

Avelina Cosío (Igualdad), Juan José García (Formación y Vivienda), Mercedes García (Políticas Sociales) y Juan José Iglesias (secretaría ejecutiva) completan el órgano directivo que acompañará a Lanero en el nuevo mandato.

Absentismo en Asturias

En la inauguración del congreso, Lanero se refirió a varios asuntos que preocupan al sindicato. «Las empresas quieren hablar de absentismo, pero no quieren hablar de salud laboral. Y nosotros no vamos a hablar de absentismo hasta que no hablemos de salud laboral», sentenció respecto a una queja habitual de la patronal asturiana como es la de señalar el elevado absentismo de Asturias. Así, indicó que lo que las compañías denominan con este término «son derechos».

Precisamente, la siniestralidad obligó a aplazar el congreso, que estaba programado para los días 1 y 2 de abril, pero se suspendió por el accidente que costó la vida a cinco trabajadores de la mina de Cerredo. Por ello, los asistentes guardaron un minuto de silencio en su memoria. «Regresaron esos demonios del pasado a recordarnos la dureza de la actividad minera, a recordarnos que todavía hoy se sigue trabajando en algunos centros de trabajo en condiciones inhumanas», apuntó Lanero, quien confía en que las diferentes comisiones de investigación abiertas «den sus frutos y traigan justicia para este sector y para las familias».

Otros de los asuntos a los que hizo referencia fue la subida salarial. «Me parece una vergüenza que viendo cómo hay sectores que están batiendo récords de beneficios empresariales, las asociaciones y las empresas se siguen negando a querer reducir la jornada y a subir los salarios», indicó. Y también reclamó que el Congreso dé el visto bueno al proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Asimismo, rechazó el plan europeo del acero porque «son medidas abstractas, no concreta y además no coge el toro por los cuernos, sino que delega la puesta en marcha de esas medidas a los países miembros». En este punto, anotó que «se está haciendo todo y se está negociando todo con todas las ayudas económicas» para que Arcelor «no tenga ni una sola disculpa» para no ejecutar las inversiones comprometidas en Asturias.