La desaceleración de la industria y la construcción reduce la subida del PIB de Asturias al 1,7% en 2026

La economía asturiana seguirá creciendo, pero lo hará de manera más moderada. Así lo estima un estudio difundido ayer por Funcas, que prevé un incremento ... del Producto Interior Bruto (PIB) regional del 2,8% este año, tres décimas por debajo que en 2024. Más aún lo hará en 2026, cuando los analistas calculan que aumentará un 1,7%, por debajo del 1,9% esperado para el conjunto de España, debido a la desaceleración en la industria y en la construcción. Aunque pueda parecer paradójico, «es una de las comunidades donde más avanza el índice de producción industrial» en el global de 2025. No obstante, otros informes estadísticos ya han evidenciado una caída derivada, sobre todo, de la avería del horno alto 'B' de Arcelor y de la cancelación de contratos para fabricar estructuras de energías renovables, como la que afecta a Windar.

Respecto a los indicadores de visados de vivienda y licitación oficial, así como de afiliación en la construcción, «señalan un crecimiento más moderado que la media nacional en dicho sector», al igual que los relativos a servicios. Por otro lado, el análisis de Funcas destaca que la región lidera el aumento de la llegada de extranjeros con un 45,8%, que «impulsa el crecimiento de su población activa hasta la tasa más elevada de todas las comunidades autónomas», y posibilita que el empleo «en términos de EPA crezca en 2025, también, al ritmo más elevado». En este sentido, el dinamismo del mercado laboral asturiano redunda en una notable reducción de la tasa de paro, «hasta niveles no vistos desde el estallido de la crisis financiera». Se espera que la tasa media anual de este año se sitúe en el 8,5%, frente al 10,1% de 2024.

Para 2026, la organización pronostica un crecimiento del PIB menor que en España por la desaceleración de la industria, «como consecuencia del debilitamiento de los mercados de exportación, tanto europeos como a nivel global, así como de la construcción». Mientras que el ritmo de actividad en los servicios se estima que se mantendrá estable.

El empleo moderará su avance, lo que, unido al mantenimiento de un elevado crecimiento de la población activa, «ralentizará el descenso de la tasa de desempleo, cuya media anual se situará en el 8,4%». Además, se anticipa un repunte de la productividad, hasta tasas cercanas a la media nacional. Funcas advierte de que «la proximidad de la tasa de desempleo a su mínimo histórico plantea un cuello de botella para la continuidad del crecimiento», que en otras regiones se ha contrarrestado con mano de obra extranjera, algo que en Asturias ha sucedido en menor medida en los últimos años.