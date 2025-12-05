El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Instalaciones de Arcelor en Gijón. D. Arienza

La desaceleración de la industria y la construcción reduce la subida del PIB de Asturias al 1,7% en 2026

Funcas advierte de que la proximidad de la tasa de paro a «su mínimo histórico plantea un cuello de botella» para continuar creciendo

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:20

Comenta

La economía asturiana seguirá creciendo, pero lo hará de manera más moderada. Así lo estima un estudio difundido ayer por Funcas, que prevé un incremento ... del Producto Interior Bruto (PIB) regional del 2,8% este año, tres décimas por debajo que en 2024. Más aún lo hará en 2026, cuando los analistas calculan que aumentará un 1,7%, por debajo del 1,9% esperado para el conjunto de España, debido a la desaceleración en la industria y en la construcción. Aunque pueda parecer paradójico, «es una de las comunidades donde más avanza el índice de producción industrial» en el global de 2025. No obstante, otros informes estadísticos ya han evidenciado una caída derivada, sobre todo, de la avería del horno alto 'B' de Arcelor y de la cancelación de contratos para fabricar estructuras de energías renovables, como la que afecta a Windar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  3. 3 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  4. 4 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  5. 5 Condenado por descargar pornografía infantil en una biblioteca de Oviedo: no podrá trabajar con menores durante dos años
  6. 6 Detenidos la madre y su pareja por la muerte violenta de un niño de cuatro años en Almería
  7. 7

    Una marca sin precedentes en 39 campañas en Primera División
  8. 8 Los padres de la bebé intoxicada con droga en Avilés se culpan mutuamente
  9. 9 España no es el único: estos son los países que se suman al boicot de Eurovisión por Israel
  10. 10 Daviz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La desaceleración de la industria y la construcción reduce la subida del PIB de Asturias al 1,7% en 2026

La desaceleración de la industria y la construcción reduce la subida del PIB de Asturias al 1,7% en 2026