El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El jefe de planta de la fábrica de armas de Trubia, Raúl Marcos, en la factoría donde se ensamblan los VCR 8x8 Dragón para el Ejército. Pablo Nosti

Raúl Marcos, jefe de planta de la fábrica de armas de Trubia: «Las relaciones con Indra están como estaban antes, habrá espacio para las dos»

«Propondremos un marco para colaborar en el desarrollo de los programas del obús autopropulsado y los lanzapuentes»

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

El programa de rearme anunciado por Bruselas para impulsar, junto a los Estados miembros, la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica en el campo de ... la defensa ha dado un impulso a una industria que, en Asturias, cuenta con siglos de tradición. Raúl Marcos (Oviedo, 1972), es desde hace algo más de un año, jefe de planta de la fábrica de armas de Trubia, gestionada por Santa Bárbara, donde se realizan algunos de los programas más importantes para las Fuerzas Armadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  4. 4 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  5. 5 Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en pisos de Oviedo
  6. 6 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  7. 7 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  8. 8 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  9. 9 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  10. 10

    La nueva conservera de Carreño, más cerca de su instalación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Raúl Marcos, jefe de planta de la fábrica de armas de Trubia: «Las relaciones con Indra están como estaban antes, habrá espacio para las dos»

Raúl Marcos, jefe de planta de la fábrica de armas de Trubia: «Las relaciones con Indra están como estaban antes, habrá espacio para las dos»