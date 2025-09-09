La saturación de la red de distribución eléctrica asciende al 83,4%

La red de distribución eléctrica española está saturada en un 83,4%. Así lo revelan los datos recopilados por la patronal del sector, Aelec, ... entre sus asociados, en cumplimiento de la Circular 1/2024 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por la que los gestores del entramado deben publicar en sus páginas web los mapas de capacidad para conectar demanda.

Los primeros resultados muestran que un porcentaje significativo de nudos ya está saturado, lo que «impide conectar nueva demanda en ellos». Este colapso refleja el incremento de solicitudes de acceso y conexión de demanda derivado del desarrollo y aparición de nuevos agentes, junto con la regulación de la red de distribución que ha seguido en los últimos años un ritmo inversor y unos criterios distintos a los que exigía al crecimiento de la demanda, mucho más intenso y concentrada en determinados puntos, apunta Aelec. En el caso de Asturias (EDP concentra la inmensa mayoría de la distribución), la disponibilidad es igualmente muy reducida, lo que frena las inversiones en la industria, como ha remarca el sector desde hace años.

Para responder a este desafío es «imprescindible reforzar y digitalizar la red de distribución, incrementando su capacidad para integrar la nueva demanda eléctrica». La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica incide en que es esencial, tener un esquema regulatorio y modelo retributivo que permita la realización de las inversiones para lo que se requiere, por un lado, «un modelo retributivo coherente y estable que asegure la recuperación de las inversiones y, por otro, una retribución financiera adecuada que permita el pago de los capitales (recursos propios y ajenos) y atraiga la inversión necesaria», incentivando las inversiones que sirvan para incrementar la capacidad. Sin embargo, las propuestas regulatorias que la CNMC presentó a finales de julio «no van, precisamente, en esta dirección», apunta la patronal.

Además, hace hincapié en que, una vez se disponga de un modelo retributivo que permita invertir, será necesario elevar los límites actuales a la inversión. Al mismo tiempo, es «fundamental contar con una planificación ágil, mecanismos rápidos que permitan reforzar la red allí donde la demanda lo requiera, evitando cuellos de botella que frenen la transición energética y procedimientos para liberar capacidad». Sin estas condiciones, «no será posible» conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica, desaprovechando el potencial de las energías renovables y limitando el crecimiento económico y la competitividad que la electrificación puede aportar a España, subraya Aelec.