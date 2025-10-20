El SOMA denuncia un despido en DuPont tras la venta del negocio de aramidas

SOMA-Fitag-UGT ha denunciado este lunes que, el pasado martes, DuPont comunicó el primer despido de un trabajador tras la venta del negocio de aramidas ... a la firma estadounidense Arclin, por «la concurrencia de factores organizativos y productivos», así como por un «deterioro de las condiciones de mercado». Con esta actuación, el sindicato ha señalado que la multinacional «se aleja a toda velocidad de las previsiones de Ángela Santianes», presidenta de DuPont en España y Portugal, quien aseguraba, hace justamente un mes, que «mientras seamos buenos y productivos, el centro de servicios permanecerá en Asturias».

«No nos gustaría que esto fuese el primer movimiento hacia un proceso de cierre encubierto, porque es materialmente imposible que en un mes se haya dejado de ser 'buenos y productivos'», ha expuesto el sindicato, para quien detrás de este despido «hay nuevamente una persecución sindical, dado que el trabajador es afiliado, y anteriormente era representante de los trabajadores del SOMA». Asimismo, ha añadido, la compañía química podría haber estudiado posibles reubicaciones, como en anteriores ocasiones.

El sindicato ha expresado su preocupación por este despido, que «no mejorará los supuestos deterioros económicos de DuPont, ni mucho menos». «No quisiéramos que se tratara del inicio de un cierre encubierto, ni quisiéramos que fuese el primer despido de muchos más, buscando con ello la llegada de empleos subcontratados y de empresas de trabajo temporal, y con ello una merma importante de los derechos laborales de los trabajadores, además de un deterioro en las condiciones de seguridad y salud laboral, que no vamos a permitir desde el SOMA».

Por todo ello, como señal de protesta por «un despido injusto», ha convocado una concentración en la entrada de las instalaciones este martes 21 de octubre, entre las 11 y las 13 horas, para «señalar los planes de desmantelamiento de DuPont en Asturias y para proteger un derecho constitucional como es la posibilidad de estar afiliado a un sindicato».