Instalaciones de DuPont en el valle de Tamón. Marieta

El SOMA denuncia un despido en DuPont tras la venta del negocio de aramidas

Convoca una concentración este martes para «señalar los planes de desmantelamiento de la empresa en Asturias y para proteger un derecho constitucional como es estar afiliado a un sindicato»

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:16

Comenta

SOMA-Fitag-UGT ha denunciado este lunes que, el pasado martes, DuPont comunicó el primer despido de un trabajador tras la venta del negocio de aramidas ... a la firma estadounidense Arclin, por «la concurrencia de factores organizativos y productivos», así como por un «deterioro de las condiciones de mercado». Con esta actuación, el sindicato ha señalado que la multinacional «se aleja a toda velocidad de las previsiones de Ángela Santianes», presidenta de DuPont en España y Portugal, quien aseguraba, hace justamente un mes, que «mientras seamos buenos y productivos, el centro de servicios permanecerá en Asturias».

