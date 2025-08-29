Asturias lidera el aumento de los permisos de trabajo a extranjeros con un 47,1% más en un año

Asturias se enfrenta a un grave problema de sangría demográfica que solo se ve aliviado puntualmente por personas procedentes de otros países que deciden ... asentarse aquí. El Principado ha experimentado la llegada de extranjeros más tarde que otras regiones, como evidencian datos como el de las autorizaciones de trabajo, cuyo aumento lidera la comunidad. En detalle, crecieron un 47,1% en 2024, hasta los 2.877 permisos concedidos, frente a los 1.956 contabilizados en 2023, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Trabajo correspondientes al pasado ejercicio.

La distancia con la segunda comunidad donde más crecen las autorizaciones –sin contar a Ceuta yMelilla–, Cataluña, es enorme, ya que en esta se elevaron un 12,8%. No obstante, es la que más aglutina en valores absolutos: 55.397 de los 255.237 permisos otorgados en 2024 en España (un 3,8% más). Por el contrario, País Vasco es el territorio donde más descendieron, en términos relativos, con una variación anual de -15%, hasta los 11.212.

Así, la media de autorizaciones de trabajo concedidas a extranjeros en Asturias por cada 100.000 habitantes en edad laboral (entre 16 y 64 años) fue de 466,1. Una cifra sensiblemente menor a las 744,7 del conjunto de las regiones. Las provincias con más autorizaciones de trabajo aprobadas por población fueron Almería (2.719) y Huelva (1.722). En cuanto al sexo de las personas que las recibieron en el Principado, está bastante igualado, ya que fueron 1.495 hombres y 1.382 mujeres. Las autonomías con mayores diferencias por esta variable fueron Murcia y Castilla yLeón, con 30,8% y 34,6% de autorizaciones a mujeres, respectivamente.

En cuanto a las licencias denegadas, Asturias también se alzó como líder, pero en cuanto a su caída, al disminuir un 19,5%, hasta 202. En cambio, en España aumentaron un 11,1% estos rechazos (31.273). Cataluña fue donde más se elevaron las negativas por parte de la autoridad laboral (un 43,9%, hasta las 7.396). Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo no recogen datos por regiones sobre la edad de los solicitantes, pero en el conjunto del país, en todos los grupos se produjeron incrementos en el número de autorizaciones otorgadas, excepto en el de 25 a 34 años, cuya variación anual fue de -0,9%. Además, el tramo que más aumentó, en términos relativos respecto a 2023, fue el de 45 años y más, con una subida del 12,5%.

Respecto a la clase de autorización, la que más permisos aglutinó fue la de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, que supuso un 49,8% del total de las concedidas en España. La segunda posición corresponde a las de arraigo y otras circunstancias excepcionales, con un 24%. En cuanto a su comparativa con el año anterior, aquellas licencias que más aumentaron fueron las relativas a la Ley 14/2013 (permiso único), de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. En sentido contrario, las autorizaciones por arraigo y otras circunstancias excepcionales fueron las que más se redujeron, un 27,5%.

Arraigo

Precisamente, las personas de otros países han ganado peso en el mercado laboral asturiano y español no solo por cuestiones demográficas, sino también a raíz de la modificación introducida en la Ley de Extranjería en 2022 para facilitar la regularización de aquellas que se comprometan a formarse para trabajar en sectores con elevada demanda de mano de obra. Es lo que se denomina arraigo socioformativo y para conseguir esta autorización temporal de residencia y trabajo es necesario que el solicitante haya permanecido de forma continuada, al menos, durante dos años en el país; además, es obligatorio superar la formación y presentar un contrato laboral. Una herramienta que se mantiene en el nuevo Reglamento de Extranjería, aunque con algunas novedades, que entró en vigor el pasado 20 de mayo.

Por actividades, destacan los servicios domésticos, que concentraron un 13,8% del total, con 35.098 autorizaciones aprobadas el pasado año en el país, aunque cayeron un 30,1% respecto a 2023; así como las de agricultura y ganadería, con un 11,4% (29.110), que se redujeron un 1,3%. Por países de origen, Marruecos y Colombia fueron las nacionalidades con mayor volumen de concesiones, 45.144 y 33.529, respectivamente.

El Principado es la comunidad en la que más creció en el último año la cifra de cotizantes de fuera del país, un 18,8%, al sumar 4.489. Solo en julio, gracias al tirón del verano y la pujanza de sectores como el hostelero, se incrementó en un 4,38%. En términos absolutos son 1.190 más.