La 'Marcha del Aluminio' exige a Reyes Maroto que «deje de esconderse» Familiares de los trabajadores participarán hoy en la etapa entre Cimanes de la Vega y Benavente

Marigé, Lourdes, Montse o Nekane. Nombres de mujer, los que no suelen leerse a diario en informaciones sobre Alcoa. Pero, también ellas han sido las protagonistas de la tercera etapa de la 'Marcha del Aluminio' que ha cubierto la distancia entre La Robla y León. Las cuatro son familia de los trabajadores que tienen previsto llegar a pie el lunes 24 a Madrid. Ayer el apoyo era más necesario que nunca puesto que la jornada arrancaba solo unas pocas horas después de la confirmación del escenario que menos deseaban: todo queda en manos de un inversor, Parter. El alcalde de la Robla, Santiago Dorado, fue el primero en recibirles: «Todo el apoyo, en esta comarca sabemos lo que están atravesando».

Pero lo cercano reconforta el doble, el «nos lo dijeron, y ya, sin pensarlo, es mi padre y tenemos que venir a apoyarle» de Marigé Muñoz, probablemente no tiene precio. Ella ha aprovechado, junto a su hermana Lourdes, que han superado el curso con nota para hacerse los 25 kilómetros de la etapa. «Es una manera de darles un poco de apoyo, que es fin de semana y podemos venir», apuntala su madre, Montse Barciella. Nekane Hurtado, pareja de otro trabajador, añade: «Animo a todas las familias a que se sumen cuando puedan porque no es momento para dejarles solos».

El tiempo sobre el asfalto da para muchas conversaciones pero hoy dos nombres estaban en boca de casi todos: Parter y Reyes Maroto. La ministra de Industria en funciones se ha convertido en el foco de las críticas porque «nos dijo una cosa a la cara hace unos meses y ahora se esconde tras haberlo incumplido», repiten. El presidente del comité de empresa, José Manuel de la Uz, da un paso más allá, micro en mano delante del más de centenar de personas que acudieron a la Plaza Mayor de León: «Alcoa no está salvada, es mentira, hasta que no tengamos un empleo activo los responsables son el Gobierno central y autonómico que dijeron que iban a tener una oficina con muchos inversores y no tienen nada».

La cuarta etapa partirá de Cimanes de la Vega y concluirá en Benavente. Es una de las más cortas, pensada para que acudan las familias a dar apoyo a los trabajadores.