Elecciones Avilés 26M: el PSOE gobernará en solitario en Avilés y pactará con la oposición en temas puntuales

La alcaldesa en funciones de Avilés, Mariví Monteserín, ha anunciado este lunes que tras ganar las elecciones de este 26 de mayo con diez concejales, quedándose a tres de la mayoría absoluta, optará a ser alcaldesa en solitario sin pactos. «Los avilesinos nos han hecho el mandato de que sea alcaldesa, y gobernaremos con un poco más de holgura que la anterior legislatura al tener dos concejales más en el gobierno, buscando diálogo y consenso para proyectos importantes», ha señalado Monteserín.

La ganadora de las elecciones locales en Avilés ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la Agrupación Socialista de Avilés, junto al secretario general del PSOE avilesino, Luis Huerga, después de haber mantenido una reunión la Comisión Ejecutiva Municipal para analizar los resultados electorales de Avilés.

El secretario general del PSOE avilesino ha avalado la tesis de su alcaldesa, y ha anunciado que en esta nueva legislatura no habrá socios preferentes a la hora de alcanzar acuerdos en Plenos. «Al igual que esta legislatura que ha terminado, no tendremos ningún socio preferente para alcanzar acuerdos puntuales. En cada momento dialogaremos y alcanzaremos consenso», ha explicado Huerga.

El panorama político en Avilés ha quedado muy favorable al PSOE, que saca el doble de concejales a la segunda fuerza política, Cambia Avilés, mientras que PP y Ciudadanos tienen 4 ediles cada uno, y Vox irrumpe en el Ayuntamiento con dos concejales. «No nos planteamos ningún acuerdo de gobierno con ninguna fuerza, los avilesinos nos han hecho el mandato de acudir a la investidura para que Mariví sea alcaldesa, después ya hablaremos con el resto de fuerzas para temas de funcionamiento del Ayuntamiento», ha apuntado Luis Huerga.

Los socialistas también han aprovechado para sacar pecho ante los resultados electorales en la Villa del Adelantado. «Hemos tenido un resultado incuestionable, subimos en tanto por ciento de votos respecto a las generales, teneos diez puntos más que hace cuatro años, y hemos cosechado 3.000 votos más que en 2015. Sólo podemos tener agradecimiento hacia los avilesinos», ha añadido el secretario general del PSOE.

Además la victoria en Asturias y hace un mes en España del PSOE , abre un periodo de cuatro años donde los socialistas gobernarán en las tres administraciones. «Dije en campaña que dependemos de la acción del Gobierno de España para muchos proyectos como la barrera ferroviaria, Ronda Norte o desarrollo de los suelos de Bateráis de Cok, y al tener a socialistas gobernando en Madrid tendremos a buen seguro estos cuatro años buena sintonía para el desarrollo de infraestructuras y suelos en Avilés», ha resaltado Monteserín.

«Alcoa no se va a cerrar»

En la noche electoral del domingo entre la euforia, Mariví Monteserín trasladó a los asistentes a la fiesta socialista, que «Alcoa no se va a cerrar, os lo digo yo». Pues en la comparecencia de este lunes se ha reafirmado. «Sigo convencida de que hay solución para Alcoa y se está cumpliendo la agenda de trabajo del ministerio de industria, se sigue trabajando en un estatuto que no puede aprobar un gobierno en funciones y de ahí el retraso, y sabíamos que la subasta de interrumpibilidad de hoy no iba a estar Alcoa», ha apuntado la alcaldesa.

Por último, Luis Huerga ha respaldado la postura de la alcaldesa en funciones. «Respecto a la subasta, la Ministra ya transmitió la semana pasada aquí en Avilés que las subastas de interrumpibilidad se negocian en Europa, peor no afecta a Alcoa, y el viernes finaliza el plazo para presentar ofertas vinculantes para la compra de las plantas, y esperamos que tres o cuatro sean aceptadas», ha finalizado.