El FICX pone a competir en Retueyos y Albar una treintena de filmes que son un fresco del cine y el mundo de hoy

Dos secciones oficiales a competición para dar cabida a un mismo cine de autor con dos perspectivas, la de los veteranos y los recién ... llegados, la de los directores de culto y los que aspiran a ocupar su lugar y siempre con una mirada innovadora y transgresora. Ya se conoce la programación al completo de Albar y Retueyos, los platos fuertes a competición de un FICX que programa 17 títulos en la primera y 14 en la segunda y vuelve a dar cabida a nombres clásicos como Hong Sang-soo, Ali Asgari o Valérie Donzelli, entre otros.

Empecemos por Albar. A ella regresa Hong Sang-soo. Ganador en tres ocasiones del Premio al Mejor Largometraje del FICX, la última el pasado año con 'By the Stream', estrena en España su nueva obra, 'What Does that Nature Say to You', que ya se vio en Berlín. Explora las tensiones latentes en un encuentro familiar.

La belga Laura Wandel llega a Gijón con su segundo largo, 'L'intérêt d'Adam', que se vio en Cannes, en el que la autora presenta un intenso y asfixiante drama hospitalario que sigue a una enfermera pediátrica. 'What Marielle Knows', segunda cinta de Frédéric Hambalek, llega desde Alemania, y se sirve de la comedia y la fantasía para contar a una familia burguesa y su hija con poderes telepáticos.

El cine francés nunca falla en el FICX. Léonor Serraille se une con 'Ari', su tercera cinta, el retrato de un joven maestro en plena crisis existencial. Gala es también Valérie Donzelli, que ya sabe lo que es ganar en Gijón y regresa con 'À pied d'œuvre', un retrato de un fotógrafo de éxito que lo abandona todo para entregarse a su verdadera vocación: la escritura. 'Love Me Tender' es el segundo largo de Anna Cazenave Cambet, que adapta la novela autobiográfica de Constance Debré para contar la historia de una mujer que pierde la custodia de su hijo cuando le confiesa a su exmarido que tiene relaciones con mujeres.

'Reedland' es el estreno en España de la ópera prima del cineasta neerlandés 'Sven Bresser'. Lo que parece el retrato observacional de un cortador de juncos se transforma en un perturbador thriller rural. Desde Estados Unidos llega 'Omaha', ópera prima de Cole Webley, que se plantea como una emotiva road movie que sigue a un padre y sus dos hijos en un viaje a través del país tras perder su hogar. Del otro lado del mundo llega el iraní Ali Asgari para presentar 'Divine Comedy', una mordaz sátira sobre la burocracia.

Albar se completa con el ya anunciado regreso del rumano Radu Jude, figura clave del festival, que compite con 'Kontinental'25', y las presencias del estadounidense Ira Sachs, que presentará 'Peter Hujar's Day' y Lluís Miñarro con 'Emergency Exit', en lo que será un homenaje a Marisa Paredes. Con ellos, la realizadora francesa Louise Hémon con 'The Girl In The Snow' y las coproducciones españolas 'Al oeste, en Zapata', 'Así chegou a noite'', 'A la cara' y 'As liñas discontinuas'.

Retueyos, que pone a competir a los grandes renovadores de la cinematografía, recibe el estreno en España de 'Wind, Talk to Me', primera película del serbio Stefan Djordjevic, que comenzó como un documental sobre su madre enferma y acabó a su muerte en una meditación sobre el duelo y la familia. 'Sugarland', también ópera prima de la austriaca Isabella Brunäcker, presenta una road movie con una singular propuesta escénica a partir del encuentro de dos extraños. 'A Light That Never Goes Out' es otro estreno cinematográfico que firma el finlandés Lauri-Matti Parppei, que promete epatar siguiendo a un virtuoso flautista que, tras sufrir una crisis nerviosa, regresa a su pueblo.

Apadrinada por Francis Ford Coppola llega 'Brother Verses Brother', del director de culto Ari Gold. Este estadounidense firma un musical rodado en un único plano secuencia. El propio director, su hermano gemelo Ethan y su padre —el poeta de la Generación Beat Herbert Gold— se interpretan a sí mismos.

La cineasta francesa Alice Douard compite con su ópera prima, 'Love Letters (Des preuves d'amour)', comedia familiar que se construye como un relato sobre la búsqueda de un lugar y un sentido de legitimidad a través del proceso burocrático que debe seguir para adoptar legalmente a la hija que gesta su esposa.

Elsa Kremser y Levin Peter compiten con 'White Snail', un trabajo híbrido que se ambientada en Bielorrusia y recoge la historia de amor entre una aspirante a modelo y un solitario pintor que trabaja en un depósito de cadáveres.

Desde Canadá llega 'Follies', el debut en la dirección de largometrajes de Éric K. Boulianne, un conocido guionista que es también protagonista. Es una comedia hilarante sobre un matrimonio que decide explorar las relaciones abiertas.

'Sechswochenamt' cierra Retueyos con otra ópera prima alemana dirigida por Jacqueline Jansen. Se presenta como un drama autobiográfico sobre el duelo, la burocracia y los conflictos familiares en tiempos de pandemia entre el documental y la comedia.

A estos títulos, se suman los ya anunciados, entre los que destacan el regreso de Amalia Ulman con 'Magic Farm'; la checa Zuzana Kirchnerová con 'Karavan', la serbia Ivana Mladenovic, con 'Sorella de clausura', la belga 'Skiff', de Cecilia Verheyden, y la producción asturiana 'Plaza Mayor' que firma Marcos M. Merino.

Enfants Terribles, la sección primigenia del festival, une otro nuevo título a su programa, 'Space Cadet', el primer largo de animación del novelista gráfico y músico canadiense Kid Koala.