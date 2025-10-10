El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fotograma de 'Omaha'.

El FICX pone a competir en Retueyos y Albar una treintena de filmes que son un fresco del cine y el mundo de hoy

Autores de culto como el multipremiado Hong Sang-soo o el iraní Ali Asgari comparten pantalla con los que aspiran a sucederles

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:08

Comenta

Dos secciones oficiales a competición para dar cabida a un mismo cine de autor con dos perspectivas, la de los veteranos y los recién ... llegados, la de los directores de culto y los que aspiran a ocupar su lugar y siempre con una mirada innovadora y transgresora. Ya se conoce la programación al completo de Albar y Retueyos, los platos fuertes a competición de un FICX que programa 17 títulos en la primera y 14 en la segunda y vuelve a dar cabida a nombres clásicos como Hong Sang-soo, Ali Asgari o Valérie Donzelli, entre otros.

