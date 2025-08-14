Gastronomía entre el mar y la huerta

Isabel Gómez Gijón Jueves, 14 de agosto 2025, 10:51 Comenta Compartir

Hay muchas formas de celebrar. Con música, bailes, pero siempre en torno a una mesa con buena comida y bebida. De ahí que la agenda para este largo fin de semana en Asturias, uno de los más animados del año, incluya varias propuestas gastronómicas.

15 - 17 de agosto Gijón, Gozón y Carreño Centro de Asturias

El Paseo Gastro de Gijón encara su recta final. No obstante, las casetas hosteleras instaladas tanto en el Paseo de Begoña como en los alrededores del puerto deportivo funcionarán hasta el domingo 17, cuando también finalizará la programación de la Semana Grande de la ciudad.

En el concejo de Gozón, en la localidad de Ferrero, celebran los días 15 y 16 el Festival de la Llámpara, cuya degustación estará acompañada por música y actividades para todos los públicos. Además del producto estrella, durante los dos días estarán a la venta bocadillos, patatas y pinchos y dulces caseros.

Y en el vecino concejo de Carreño, en Piedeloro, se organiza la I Paellada de las fiestas populares. Está prevista para el domingo, día 17, a partir de las 14.30 horas. Los vales, que tienen un precio de 15 euros, se podrán adquirir el viernes y sábado previos.

16 - 17 de agosto Llanes Oriente de Asturias

Otra de las citas destacadas de este fin de semana en Asturias se encontrará en el concejo de Llanes. En concreto, en Posada, donde los días 16 y 17 se celebrará el XL Certamen de la Huerta, así como la XXII Feria del Campo y XV Feria de Productos Agroalimentarios del Oriente de Asturias. En este marco, además, se disputará II Concurso de Sidra Natural Casera.

La exposición y venta de productos agroalimentarios, que estará animada por la música y los bailes de charangas y agrupaciones folclóricas, se dará durante todo el fin de semana, aunque los productos presentados al concurso solo se expondrán el domingo en la plaza de Parres Piñera, de 10 a 18 horas.

Estos productos se recepcionarán durante la tarde del sábado y competirán en tres categorías: huertos (familiares y comerciales), productos de la huerta (con las secciones faba verdina, faba de la granja y lote de hortalizas, en función de calidad, presentación y pequeños frutos) y concurso-exposición de artesanía (talla de madera, artesanía popular y premio especial para la talla de madera local). Todas ellas conllevan premios en metálico.

14 - 17 de agosto Puerto de Vega, Tapia y Cudillero Occidente de Asturias

En el otro extremo de Asturias, Puerto de Vega acogerá entre los días 14 y 17 las jornadas gastronómicas del Puerto de Vega CF. Pulpo, bonito, gambas y mejillones, entre otros platos, estarán en un menú que se servirá en horario de comida y cena salvo el jueves (solo cena) y el domingo (solo comida).

Quienes prefieran disfrutar de una sardinada podrán hacerlo el domingo, a las 19.30 horas, en el Campo de San Sebastián de Tapia. Esta cena, cuyos vales se pueden retirar hasta el día 16 en la caseta de feria instalada en el parque, forma parte del programa de ocio Tapia Pirata, que incluye pintacaras en el parque y cine en al Auditorio (día 16, 16 y 18.30 horas); visitas guiadas al puerto para menores de 16 años (día 17 a las 18 horas desde Os Cañóis) y verbena (día 17); y libros de piratas en la biblioteca (día 18).

El contrapunto a esta oferta gastronómica marítima lo ponen en el concejo de Cudillero. La Comisión de Festejos de San Juan de Piñera organiza el día 15 la X Corderada a la Estaca, que se servirá a partir de las 14 horas. Aunque la venta de vales ha finalizado, pueden acercarse a ver cómo se cocinan tanto el cordero como el arroz con leche que servirán como postre. Lo harán en el propio prau de San Juan durante la mañana.

