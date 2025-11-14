Licores de guinda caseros de campeonato en Siero El restaurante Abrelatas organizó un campeonato nacional para «que algo tan tradicional en Asturias no se olvide»

El objetivo del I Campeonato Nacional de Guinda Casero lo tenía claro su organizador: «Que algo tan tradicional en Asturias como la elaboración de este licor no quede en el olvido». Para evitarlo, el mismo Borja Alcázar se lió la manta a la cabeza y estuvo meses recibiendo propuestas caseras de diversas localizaciones. Recepcionó un total de 40 y 31 de ellas llegaron a la final. La última ronda del certamen se celebró por todo lo alto el pasado jueves en el propio restaurante de Alcázar, Abrelatas, en Pola de Siero.

El palmarés lo decidió el jurado, compuesto por Javier Alcázar, Sergio Carpio, Manolo Abaria, Arturo Valiente, Juan Castañón y la redactora de este periódico Jessica M. Puga. Probaron todos los aspirantes en una cata a ciegas y los puntuaron. Ganó Ramón Zapico y subcampeona quedó Gemma Cordero. La guinda de bronce la consiguió Alberto Flórez y la cuarta posición la ocupó Rafael Álvarez.

El I Campeonato Nacional de Guinda Casero también contó con un animado programa, que incluyó un 'show cooking' de David Montes (El Furtivu) por el que cocinó con manzana de sidra, queso Cabrales y San Juan del Obispo y conciertos de Carlos Velasco y Chino el Indio.

