Segunda estrella para el restaurante marbellí Skina del asturiano Marcos Granda El sumiller asturiano Marcos Granda. / JOSÉ ELMER M. BELMONTE El sumiller logra una nueva distinción once años después de la primera y tras la conseguida el año pasado con el madrileño Clos JESSICA M. PUGA Gijón Jueves, 21 noviembre 2019, 12:11

La carrera del asturiano Marcos Granda va en sentido ascendente y no encuentra frenos. Ni se les esperan ni los necesita. La última buena nueva para el sumiller se hizo pública este miércoles durante la gala de presentación de la 'Guía Michelin de España y Portugal 2020'. Los inspectores y demás equipo responsable de valorar y conceder distinciones a los restaurantes de la Península tuvieron a bien conceder la segunda estrella Michelin a Skina, el 'hijo mayor' de Granda.

Se trata del restaurante que abrió en Marbella (Málaga) tras regresar a España de recorrer el mundo. En el 2004, cuando inauguró, Granda ni siquiera llegaba a la treintena, pero pocos tiempo después, este sotrondino de la quinta del 76 consiguió dotar al establecimiento de su primera estrella Michelin. Ahora, tras once años, ha llegado la segunda. Dicha distinción le atribuye, según las explicaciones de la guía que la concede, servir una comida excepcional, tanto por tratarse de materia prima de primera, como por ser trabajada de manera sobresaliente, impactante y original en muchas ocasiones. Esto va sumado a la comodidad del establecimiento y al buen servicio del equipo de sala.

La constelación particular de Granda no acaba ahí, pues el pasado año, sin ir más lejos, su nombre también apareció en la pantalla grande del escenario Michelin, montado entonces en el Pabellón Carlos Lopes de Lisboa. En aquel momento no era Skina el protagonista, sino su hermano pequeño Clos, el restaurante que Granda había abierto apenas un año antes en Madrid, entre las estaciones de Cuatro Caminos y Nuevos Ministerios. Una estrella que daba fe de que el establecimiento en cuestión tiene «una cocina de gran nivel» por lo que «compensa hacer una parada» en el camino para probarla. A estos establecimientos se les atribuyen «productos de calidad, cuidadas elaboraciones, sabores marcados y una notable regularidad».

Clos, por cierto, mantiene su lucero permitiendo al sumiller sotrondino poseer tres estrellas Michelin repartidas entre dos establecimientos. «Estoy muy contento y agradecido a todos los que lo han hecho posible, y a la guía, claro», dijo Granda tras saberse 'triestrellado'.

Este 2019 al que aún le queda algo más de un mes de vigencia, ha sido particularmente especial para Granda. Hace tan solo cuatro meses viajó a Gijón para recoger uno de los galardones que anualmente entrega este suplemento gastronómico, la Caldereta de Don Calixto al Impulso Gastronómico, categoría iniciada por él. Además, al fin se ha quitado una 'espinita' que tenía clavada. El motivo se llama Ayalga y es el restaurante que le ha devuelto a Asturias, aunque su residencia siga estando en Marbella. Abrió sus puertas hace apenas una semana en el complejo Villa Rosario, en Ribadesella.