Las emotivas palabras de Belén Esteban antes de su boda con Miguel Marcos Belén Esteban se casa hoy con Miguel Marcos. La 'princesa del pueblo' celebra su enlace en la finca Vega del Henares ante casi 300 invitados Sábado, 22 junio 2019, 16:00

Se acerca la hora. Belén Esteban se casa esta tarde en la finca Vega del Henares, en Alcalá de Henares, con Miguel Marcos, con quien inició una relación en 2014. La ceremonia de la boda comenzará en torno a las 19.30 horas y todo apunta a que será uno de los eventos sociales del año. De hecho, se esperan cerca de 300 asistentes, muchos de ellos, habituales de los programas de Telecinco.

La 'princesa del pueblo' ha salido a primera hora de esta tarde de su casa de Paracuellos del Jarama y antes de poner rumbo a la finca en la que se celebrarán la ceremonia civil, el banquete y la fiesta posterior, ha intervenido en directo en el programa 'Socialité' de Telecinco. Como toda novia, ha afirmado sentirse «muy emocionada» y llena de energía.

En un día tan especial, también ha tenido palabras de recuerdo para su padre, fallecido hace trece años: «Estoy contenta. Estos días echas de menos a la gente que no está, pero desde donde esté, estará en primera fila viéndome, ha dicho al programa que conduce su amiga -e invitada al enlace- María Patiño.

De hecho, 'Socialité' ha querido tener un detalle con Belén Esteban, que se emocionó al abrirlo: «Es un colgante de San Judas Tadeo. Me lo voy a poner. Hoy no, pero me lo voy a poner», aseguró.