Brutal bronca en 'GH VIP' entre Carlos, Mónica y Miriam La tensión entre las dos concursantes estalló anoche tras la visita de Carlos Lozano a la casa EL COMERCIO Martes, 2 octubre 2018, 11:31

Los protagonistas absolutos de 'GH VIP' fueron, este martes, Miriam Saavedra, Mónica Hoyos y Carlos Lozano. Éste último entró anoche en la casa de Guadalix con la intención de mejorar la relación entre los dos amores de su vida. Pero, no lo consiguió.

Primero, Carlos Lozano se vio las caras con Miriam Saavedra. Aunque se echaron varias cosas en cara, la pareja se demostró cierto cariño e incluso culminó el encuentro con un emotivo abrazo. La historia se modificó poco después. Cuando Mónica Hoyos, expareja de Carlos Lozano se topó en la casa con el padre de su hija. «Basta ya de meterte en mi vida y en la de mi pareja. Eres una mentirosa, has puesto cosas en mi boca que yo no he dicho, qué cínica eres», le espetó visiblemente molesto.

Antes de continuar la bronca, Mónica Hoyos quiso avisar a su expareja de que su hija podía estar viendo el programa y que, por tanto, sería conveniente modificar el tono, pero Lozano no se amilanó y continuó gritando. «Yo contigo no tengo nada. Llevas catorce años jodiéndome la vida. Estoy harto, haz tu concurso y deja de involucrarme en tu vida». Hoyos, sin embargo, no paró de avisar a su hija de que apagara la televisión. «No me hables así, respétame porque soy la madre de tu hija», insistió. Pero Lozano no quiso bajar el tono: «No has hecho nada en tu vida porque eres la madre de mi hija», recriminó a Mónica.

La expareja de Carlos Lozano ha logrado ganarse en las últimas semanas el favor de sus compañeros, que han dado de lado a Miriam Saavedra. «Qué par de sinvergüenzas», se repetía una y otra vez Mónica Hoyos. Tras entrar en escena, Miriam Saavedra tampoco se quedó corta y no dudó en llamar a Mónica Hoyos «Satanás». «Vas a arder en el infierno», avisó.