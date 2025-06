Los lugares preferidos para visitar y comer de Craviotto en Asturias: «Es bonita de este a oeste y de norte a sur»

N. Vivar Gijón Viernes, 27 de junio 2025, 10:20 | Actualizado 10:37h. Comenta Compartir

Si algo caracteriza a Saúl Craviotto es su capacidad para superarse en cualquier terreno que se proponga. Medallista olímpico con seis preseas, miembro del Cuerpo Nacional de Policía, piragüista de élite, gijonés de adopción y ganador de MasterChef Celebrity, Saúl es un todoterreno que ha conquistado tanto los podios como los fogones… pero, por encima de todo, es el deportista español más laureado de la historia. Y es todo eso con humildad, desde su casa en Asturias, donde encuentra el equilibrio perfecto entre su pasión por el deporte y el disfrute de una tierra que ya siente como suya.

La revista ¡Hola! ha charlado recientemente con él en una entrevista donde revela sus rincones favoritos de Asturias, dejando claro que su tierra adoptiva es mucho más que un lugar de residencia: es su refugio, su hogar y su fuente de inspiración.

Gijón, su rincón más especial

Cuando no está entrenando o compitiendo, Craviotto disfruta de las vacaciones en casa. Aunque sí le sigue gustando empaparse de otras culturas, religiones, continentes, gente… «Es uno de mis hobbies», añade. Pero volviendo a lo que es hogar, para Craviotto, un verano en Gijón es sinónimo de vitalidad. «Es una ciudad con muchísima vida», afirma. Desde actividades deportivas hasta conciertos, pasando por las fiestas locales, los fuegos de Begoña o la exhibición aérea, Gijón se transforma en un hervidero de planes. «No te aburres en absoluto», asegura. Y si a eso le sumamos su rutina de correr por la playa al amanecer, el verano se convierte en una experiencia completa de deporte, ocio y desconexión.

Los lugares favoritos de Craviotto en Asturias

Preguntado por los lugares de Asturias que uno no se puede perder, el piragüista invita a descubrir todo el Principado, sin dejarse un rincón. Habla con especial cariño del occidente, menos conocido pero «con un encanto particular», donde ha entrenado en Navia. Y aunque también recomienda Gijón, Oviedo y Avilés («el centro es maravilloso»), no deja pasar la oportunidad de hacer hincapié en la otra ala de la región: el oriente. Allí dispone de una casa en la zona de Caravia, Ribadesella y Villaviciosa, rodeado de acantilados y playas. «Asturias es bonita de este a oeste y de norte a sur», resume con orgullo.

El restaurante de Asturias recomendado por un medallista olímpico

Cuando se le pregunta por un lugar donde comer bien, Craviotto no duda: Casa Gerardo. «Aquí en Asturias se come bien en cualquier lado», dice, desde menús del día con fabada o pote hasta restaurantes con estrella Michelin. Pero si tiene que elegir uno, se queda con Casa Gerardo, no solo por su cocina, sino por el vínculo personal: «Fueron mis maestros, los que me enseñaron a cocinar. Gracias a ellos gané MasterChef». El restaurante, ubicado en Prendes, es un referente de la gastronomía asturiana.