Las últimas novedades en torno a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio Sergio Ramos y Pilar Rubio. / Antena 3 El montaje ya está casi terminado en la finca 'La Alegría' y los invitados ya han comenzado a llegar a Sevilla CARLA COALLA Viernes, 14 junio 2019, 21:05

A las cinco de la tarde se espera que los invitados empiecen a llegar a la Catedral de Sevilla, en la que tendrá lugar la ceremonia de boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos mañana, 15 de junio. Los medios de comunicación, sin embargo, están citados en torno a las tres de la tarde, aunque tal y como han asegurado algunos de los reporteros que cubrirán el evento, parece que el viento les dará una tregua a todos. Y es que a pesar de que los novios aún no han confirmado nada, hace semanas que se empezaron a conocer detalles sobre el enlace.

Y es que la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio es uno de los grandes eventos del año, no solo por lo que representa, sino por la lista de invitados, entre los que se encuentran Iker Casillas y Sara Carbonero (que aún no han confirmado su asistencia), Victoria y David Beckham, Florentino Pérez o Marc Anthony (que también actuará en directo). Aunque es posible que muchos de estos invitados 'VIP' no vayan a la ceremonia, sino que acudan directamente a la finca 'La Alegría' en la que el cóctel empezará en torno a las ocho de la tarde. Luego, los novios han confirmado que saldrán a saludar a la prensa, entre quince y veinte minutos, a las nueve de la noche, antes de la cena, que comenzará sobre las diez. El catering corre a cargo de Dani García, cocinero andaluz que cuenta con tres estrellas michelín.

Posteriormente, sobre media noche, empezará la fiesta, en la que se ha dispuesto una pista de coches de choque en la que se habrían gastado alrededor de 35.000 euros. También la noria que han habilitado puede divisarse desde los exteriores de la finca. Pero no será la única sorpresa que tengan, pues Pilar Rubio y Sergio Ramos han preparado unas botellitas de aceite, con las que obsequiarán a sus invitados, que llevarán grabadas un unicornio (símbolo de la pareja) y tres estrellas (que simbolizan a sus tres hijos).