Una de las fotos del día en Gijón: un espectacular arcoíris enmarca el Puerto Deportivo Muchos han detenido su paseo por la zona para fotografiar la estampa

I. G. Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:14

Quienes poco antes del mediodía de este 30 de noviembre paseaban por la zona portuaria de Gijón han podido disfrutar de una estampa que, aunque no es extraña, no es habitual: un arcoíris completo enmarcaba el Puerto Deportivo.

Aun sosteniendo un paraguas abierto, muchos han detenido su paseo para inmortalizar la imagen, sin duda, una de las fotos del día en la ciudad.

La formación del arcoíris es consecuencia de la lluvia que ha protagonizado la mañana de este domingo. No obstante, la inestabilidad, de acuerdo a la previsión del tiempo para Asturias, irá remitiendo a medida que pasen las horas. Esto puede favorecer también la vuelta a la normalidad en las carreteras y altos de montaña de la región, cuyo tráfico se ha visto condicionado en las primeras horas del día por la nieve.