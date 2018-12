Batería de reproches para el último debate sobre el estado del municipio de la era Moriyón La oposición centrará sus críticas en «la contaminación y las infraestructuras sin terminar» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Martes, 4 diciembre 2018, 02:49

Con unas elecciones a la vuelta de la esquina, en las que ya ha confirmado el salto que la hará luchar por la presidencia del Principado, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, afronta hoy su último debate sobre el estado del municipio. Una cita plenaria que aprovechará para enumerar los principales logros de su mandato y en la que tratará de reflejar el legado que deja en una administración que ha encabezado los últimos siete años. Para ello, Moriyón sostendrá su discurso sobre un plan de vías que parece por fin desbloqueado y un Plan General de Ordenación (PGO) que recibía ayer el visto bueno de la cuota. A ello se suman infraestructuras como la nueva Jefatura de Policía Local o la escuela infantil de Contrueces, cuyo inicio de las obras está previsto para principios de año.

Sin embargo, estos avances de los que hará gala la regidora no son vistos de igual manera desde las bancadas que componen la oposición municipal, donde los grupos ya preparan una batería de reproches hacia la gestión desarrollada por el gobierno de Foro. «El balance no es positivo, especialmente en la segunda parte del mandato, caracterizado por un abandono absoluto de la ciudad», afirmaba ayer el secretario general de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, cuyas críticas se centrarán principalmente en el «sustancial» recorte sufrido por la renta social. «Fue uno de los pocos acuerdos que fomentaron un avance, pero la gestión no ha sido la correcta», critican desde la formación morada, muy descontenta también con la gestión de los «problemas medioambientales» surgidos durante los últimos años.

«Foro se ha inhibido ante los episodios acontecidos en la playa de San Lorenzo», expresaba Suárez del Fueyo respecto a los residuos vertidos al mar y la aparición de manchas de carbón en la arena. Una situación similar a la del aire, respecto a la que numerosos grupos ecologistas han alertado por los altos índices de contaminación. «Debían apretar al Principado para que ponga una solución y, de momento, no lo han hecho», consideran en Xixón Sí Puede.

Para el Partido Popular, tampoco es posible hacer una lectura positiva del mandato. «Han sido cuatro años de oportunidades perdidas», critican quienes centran el origen de los problemas en algunos de los pactos de Foro con Xixón Sí Puede. «Han buscado consensos que no han llevado a ningún lado. Además, la estabilidad política que pretendían no ha derivado en estabilidad presupuestaria», razonaba ayer el portavoz del PP, Pablo González.

Un balance muy similar es el que dibuja Aurelio Martín, de Izquierda Unida. «Moriyón no ha cumplido gran parte de las propuestas aprobadas en el pleno. No puede escudarse en aspectos económicos, porque tampoco ha llevado a cabo aquellas medidas que no requerían de inversión financiera», aludía en la tarde de ayer, mientras preparaba un listado de infraestructuras pendientes. «Hay muchas avenidas y calles pendientes de reforma derivadas de un fallo en la gestión del día a día», incidió. Por su parte, Ciudadanos asume que la aprobación del PGO bien puede considerarse un logro, aunque mantiene que la legislatura ha sido «muy mala». «El gobierno ha sido presa de acuerdos con Xixón Sí Puede como el de la regla de gasto, que han lastrado su gestión», afirma su portavoz, Juan Carlos Sarasola. «Respecto al plan de vías todavía no hay nada hecho. No hay más que mirar para el 'solarón'», añade sobre unas dudas que comparten el resto de grupos de la oposición.