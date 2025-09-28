Una 'mareona' verde de 2.000 corazones llenos de solidaridad inunda Gijón

Récord de participación de la marcha, que partió de los Jardines del Náutico con gente de todas las edades

Imagen del momento de la salida con las miles de personas que portaban la camiseta verde solidaria y los gaiteros haciendo sonar las gaitas.

Eran las 11 horas cuando dos mil participantes enfundados en sus camisetas verdes iniciaron la V Carrera contra el Cáncer, de 4,5 kilómetros y con salida y llegada en los Jardines del Naútico. Lo hicieron acompañados de la música de la banda de gaitas Noega, encargada de amenizar este evento deportivo y solidario. «Queríamos darle un toque más asturiano a la edición de este año», remarcó la presidenta de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Teresa Sánchez. «Cada año logramos superarnos y esta edición no ha sido menos. Han participado 300 personas más que en la anterior. No hemos logrado el objetivo de llegar a los 3.000 participantes, pero estamos seguros de que el año que viene lo haremos. Solo tenemos palabras de agradecimiento para todos los que hoy están aquí». La participación tenía un precio de 8 euros, con camiseta incluida.

«Los gijoneses han vuelto a responder y a dar ejemplo de su solidaridad. Es muy importante apoyar causas de este tipo, que hacen una gran labor. Todo el dinero recaudado va destinado a proyectos de investigación, así como a talleres de dinamización para las personas que padecen la enfermedad, atención psicológica y también asesoramiento a sus familiares», recordó el concejal de Urbanismo y Festejos y portavoz de la junta de gobierno, Jesús Martínez Salvador. «Por desgracia, nunca sabemos cuándo el cáncer puede llegar a uno de nuestros hogares», añadió. En la carrera, cuyo eslogan era 'Gijón en marcha contra el cáncer', el edil estuvo acompañado por su compañero de gobierno, Jorge González-Palacios, edil de Relaciones Institucionales.

Para Soledad Vallina, enferma de cáncer y actualmente en tratamiento, «este tipo de eventos nos ayudan mucho y nos otorgan fuerza y esperanza». Esta gijonesa acudió a la carrera acompañada de su hija y de su yerno. También fueron en familia las hermanas Pilar, Belén, Elena y Begoña Álvarez, y su sobrina Ana Rodrigo. Corrieron juntas por segundo año consecutivo, «porque queremos mostrar nuestro apoyo y ayudar de la manera que podamos». «Esta es una forma de hacer deporte, pero también de que los más pequeños sepan lo que es esta enfermedad», señaló Alfredo García, quien participó con su hijo Alejandro y que antes de la marcha visitó con él la carpa científica instalada en el Náutico. «Me explicaron que el cáncer se debe a mutaciones en el ADN de las células, que hacen que se multipliquen descontroladamente y no mueran como deberían», aprendió el pequeño. Con sus mascotas 'Mico' y 'Lupi', «que también son muy solidarias», acudieron María Victoria Fernández, Carlota Hulton y Sofía Pérez, convencidas de que «todo el mundo deberíamos comprometernos más con estas iniciativas».

'Rope flow' y zumba

Las actividades de esta jornada solidaria, a la que acompañó el buen tiempo, empezaron a las nueve y media de la mañana con un exhibición de 'rope flow' y una clase de baile con la canción 'Dancing Queen', organizada por el grupo de baile de Robert Taboada. Después de la carrera hubo un sorteo de regalos y una clase de zumba a cargo de los monitores del Club Natación Santa Olaya.

