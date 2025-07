Colas en Gijón para hacerse con la tarjeta Conecta por la subida del billete de autobús

«No esperaba tanta gente en la cola», dice sorprendido Luis Echevarría. Este gijonés acudió hoy a la oficina de atención ciudadana del Consorcio de ... Transportes de Asturias (CTA) situada en la estación de Alsas de Gijón. Como él, una veintena de personas esperaban su turno. El motivo no era otro que la subida en el precio de los billetes de EMTUSA al reducirse del 30 al 20% en el segundo semestre del año el descuento tarifario que venía sufragando el Ministerio de Transportes. Hoy el incremento, de 38 céntimos de euros a los 75 céntimos se hacía efectiva.

La tarjeta Conecta de la CTA, que mantiene bonificaciones estatales, establece que los viajes que realicen los usuarios dentro de una misma zona tenga un precio de 0,45 euros por trayecto. Esta reducción ha hecho que haya un aluvión de solicitudes. Así lo confirmó el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García que, durante la entrevista que concedió esta mañana a la cadena SER, anunció que en estas últimas semanas «han sido 7.000 gijoneses» los que han sacado esta tarjeta. De ellos, en la oficina «se atendió a 1.500 personas en las dos últimas semanas».

Oscar Vicente de la Iglesia, vecino de Nuevo Roces, usa a diario el transporte público. «Con la Conecta hay un ahorro y, obviamente, es mejor para el ciudadano», indicó. Esta mañana esperaba también en la cola. El motivo es que aunque había intentado sacar una tarjeta para su hijo a través de internet, fue en vano, ya que la aplicación estaba colapsada. El aprovechó «para recargar» la suya, indicó. De la Iglesia anteriormente sí usaba la tarjeta ciudadana. «Había metido dinero en ella hace días pero, viendo el aumento de precio, he decidido optar por la de la CTA directamente».

Un plus que ve en esta tarjeta es poder realizar viajes por toda Asturias. «Hago a veces transbordo para ir a Colunga, es cómodo y me viene bien», señaló. Para él, el autobús es la única opción. «Conducir por el centro de Gijón últimamente es imposible y, para encontrar una plaza de aparcamiento, además de problemático, son caros», justificó.

«Lógicamente cogeré la tarjeta de la CTA, pero también me parece lógico que se suba el precio si se han quitado las ayudas», decía Laura Martínez, usuaria del transporte público. En el caso de Gijón, el Ayuntamiento renunció a solicitar la continuidad de estas ayudar al estar vinculadas a la aplicación de las normativas sancionadora de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que en caso de la ciudad afecta a La Calzada, donde el Consorcio se niega a sancionar hasta que exista una alternativa al tráfico pesado que atraviesa a el barrio camino de El Musel.

«Esto solo ha pasado en Gijón», se queja Begoña Bayola, que no ve bien que no se hubiera solicitado la continuidad. «Uso el autobús muchísimo, sobre todo para trabajar. Estaba muy bien como estaba». Todavía hoy continúa usando la tarjeta ciudadana pero «en breves» solicitará la Conecta. «Es el doble de dinero que destinaba. Si no tendré que bajar andando, pero los días de lluvia...no tengo más opción».

Otro beneficio de la tarjeta Conecta es que el máximo gasto es de 30 euros al mes, a partir de este precio, los billetes son gratuitos. «Es interesante, viviendo en Gijón quien usa el autobús seguro que gasta más de esos treinta euros», explicó Martínez, que argumenta que usar el transporte público «es la mejor opción» sobre todo «de cara al verano» con el aumento del turismo.