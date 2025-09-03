El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Benigno Villarejo, decano del Colegio de la Abogacía de Gijón, en su despacho de la plaza de Europa. J. M. PARDO

El decano de los abogados alerta sobre la falta de relevo generacional

Benigno Villarejo anima a los profesionales a participar en las fiestas del Colegio de la Abogacía este jueves y viernes

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:41

El Colegio de la Abogacía de Gijón celebra el jueves y viernes las actividades enmarcadas en la festividad de su patrona, la Virgen de Covadonga. Para el decano, «está claro que hay una falta de relevo generacional, especialmente en cuanto a colegiación. Hay muchas personas que se siguen decantando por estudiar Derecho, pero cada vez menos las que deciden colegiarse, requisito indispensable para ejercer la práctica y esto ocurre porque apuestan por opositar u otras salidas profesionales», advirtió. Este año, «son poco más de una docena los nuevos colegiados cuando hasta hace unos años teníamos una media de cerca de 80 personas», reivindicó Benigno Villarejo quien animó a los nuevos colegiados a participar en los eventos organizados por el Colegio de la Abogacía de Gijón.

Los actos darán comienzo mañana, 4 de septiembre a las 18 horas, con una actividad informativa impartida por el decano del colegio de abogados de Valencia, José Soriano Poves, cuyo título es '¿El arte de la guerra?'. En ella se tratarán procedimientos contenciosos de familia del libro IV de la LEC. Antes, a las 13.30 horas, tendrá lugar una misa en honor a los abogados colegiados fallecidos, «un acto muy emotivo al que invito a la gente a acudir, pues es un homenaje a los compañeros que ya no pueden estar con nosotros», subrayó a EL COMERCIO, el decano del Colegio de la Abogacía de Gijón, Benigno Villarejo. El mismo día, a las 19 horas, tendrá lugar la proclamación de los colegiados ganadores de los certámenes literario y de fotografía de 2025 y la lectura del relato ganador.

Derbi en Mareo

El viernes 5 «es el día más solemne, pero también hay mucha diversión y deporte», aseguró Villarejo. A las 15 horas, se disputa el partido de fútbol entre el equipo de colegiados de Gijón y Oviedo en Mareo. Un momento calificado como de «muy especial» por el decano es el del acto de jura de los nuevos abogados en la Colegiata San Juan Bautista, a las 19 horas. Tras él, se llevará a cabo la entrega de las medallas de Oro, este año, a Fernando de Silva Cienfuegos-Jovellanos y Manuel Meana Canal, y las distinciones colegiales que recaerán en Raquel Blázquez Martín y José Antonio Seijas. «Son reconocimientos por un lado a todo una carrera como las de De Silva y Meana que llevan ejerciendo ya 50 años con una dedicación y entrega increíble y, por otro lado, agradecer la gran aportación a la profesión, a la formación y a la entidad que están realizando Blázquez y Seijas». La fiesta continuará a las 21 horas con un cóctel en el Club de Regatas, que también acogerá, media hora más tarde, la cena de confraternización en la que se llevará a cabo la entrega de los diplomas de honor a los colegiados que han cumplido 25 años de pertenencia a la corporación, la insignia del colegio a cada nuevo miembro como símbolo de acogida en el colectivo, así como los trofeos por los distintos certámenes.

