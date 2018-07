«Dedicaron el tiempo de negociación del plan a su gobierno alternativo» La concejala Ana Braña presidió el último punto del Pleno, al tener que ausentarse la alcaldesa. / I. V. La moción de censura protagonizó parte de los reproches entre los grupos en un Pleno especialmente bronco I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 19 julio 2018, 00:33

En la sesión plenaria no faltaron referencias a la fallida moción de censura de los grupos de la izquierda. Fue la propia concejala de Hacienda, Ana Braña, quien durante sus críticas a la oposición por no haber propuesto medidas concretas que quisieran incluir en el plan económico y financiero, aseguró que «no lo quisieron negociar porque estaban moviendo esos tiempos para su moción de censura y su gobierno alternativo». Y advirtió de que, de haber prosperado el cambio de Alcaldía, «no les hubiera dado tiempo a hacer un nuevo plan porque su última reunión fue el 4 de julio». Su alusión motivó un pequeño rifirrafe con el portavoz del grupo socialista, José María Pérez, quien aseguró que fue la propia Braña quien «nos pidió que no nos reuniéramos porque se iba de vacaciones», a lo que la edil respondió: «Dije que durante cinco días estaría localizable por teléfono y por correo electrónico y dejé a Esteban Aparicio y otros compañeros encargados de atender cualquier petición que tuvieran». La alcaldesa debió poner calma entre ambos.

No obstante, la de Ana Braña no fue la primera alusión que se hacía a las negociaciones fallidas entre PSOE, Xixón Sí Puede e IU. Antes, el portavoz de este último grupo, Aurelio Martín, ya había indicado que la situación de estancamiento del Ayuntamiento «no debería prolongarse más y por eso tomamos la iniciativa de promover una moción de censura. Porque para evitar las políticas que hay ahora encima de la mesa se necesitaba otro gobierno, con un programa de mínimos y fórmulas similares a las que hay en otras ciudades. No ha sido posible, pero no nos arrepentimos de haberlo intentado».

Por su parte, el portavoz socialista, José María Pérez, apuntó directamente contra Xixón Sí Puede, y en particular contra su portavoz municipal y secretario general de Podemos, asegurando que «los mismos que durante sus primarias decían que si ganaban la derecha no gobernaría en Gijón, luego les han asegurado otro año de gobierno porque nunca han querido sumar para definir un proyecto de progreso y alternativo al que hoy se discute».

No fue el único reproche de los socialistas a la formación morada. Durante el debate de la propuesta del PP para que el Ayuntamiento asuma la gestión del Revillagigedo, la concejala Lara Martínez comparó la postura favorable de Xixón Sí Puede con la que ese mismo grupo mantuvo en enero ante una propuesta muy similar. «Quienes se erigen en adalides de la coherencia, en seis meses han pasado de decir que no iban a permitir 'ninguna operación de rescate encubierta' a votar a favor». En ese mismo punto del orden del día el concejal Pablo González, del PP, acusó a Foro de «cinismo antigijonés» por rechazar hacerse cargo de la gestión de ese edificio «cuando no hace mucho le han metido 2,5 millones de euros a Quinta La Vega, haciéndole un favor a la Autoridad Portuaria».

Ciudadanos y el águila

El de ayer fue un Pleno especialmente bronco que obligó a la alcaldesa a intervenir en varias ocasiones, bien para poner orden o para reprochar la «mala educación» de los concejales que trataban de responder fuera de su turno de palabra cuando se sentían aludidos o creían que el interviniente faltaba a la verdad. José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, llegó a pedir el amparo de Moriyón para exigir que Estefanía Puente, de Xixón Sí Puede, se retractara de su acusación de que la formación naranja «es de extrema derecha, de los del Águila». La edil aceptó retirar la referencia al escudo franquista pero no a la extrema derecha, «porque usted nos ataca diciendo que somos de extrema izquierda».

El PP acusó a C's de «ponerse buenista y cuqui» con iniciativas que, en opinión de Pablo González, «solo son un brindis al sol para lavarle la cara al equipo de gobierno» como la referente a la limpieza de los cauces fluviales. El motivo, que C's rechazó una enmienda para exigir un mapa que identifique los tramos afectados, incluida la zona rural. «Nosotros lo que no hacemos es populismo engañando a la gente de las parroquias con que las sentencias avalan que el Ayuntamiento debe limpiar todos los ríos del concejo», replicó Sarasola.