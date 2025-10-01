El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Protagonistas de la muestra 'Sois muy grandes,' junto a organizadores y voluntarios de Cruz Roja, portan los cuadros con sus retratos tras la jornada en la Escuela de Comercio. E.C.

Día Internacional de las Personas Mayores

«No somos viejos, somos unos grandes»

Doce retratos de Miguel Watio «de una experiencia vital de más de 80 años» ponen rostro al Día Internacional de las Personas Mayores

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:46

Tienen nombre, pero sobre todo memoria y una historia. «Fuimos esclavos. La generación que pasó la guerra y que trabajó y luchó mucho para los ... que vinieron detrás. Por desgracia, nos sentimos solos muchas veces. Sabemos que la familia nos quiere, pero este mundo tan rápido y veloz les lleva a no pararse a venir a vernos mucho». Así lo relató Maruja Carballo (1940), una de las protagonistas del Día Internacional de las Personas Mayores organizado, este miércoles, por la Cruz Roja y la Concejalía de Servicios Sociales en la Escuela de Comercio. La jornada también incluyó una ponencia de Fidel Molina-Luque sobre su libro 'El nuevo contrato social entre generaciones' y varias experiencias intergeneracionales en las que participaron el Grupo Rampa 2 Playa de Gijón, el CPR Aurora Álvarez, Cruz Roja y la Fundación Real Sporting de Gijón.

