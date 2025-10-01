Tienen nombre, pero sobre todo memoria y una historia. «Fuimos esclavos. La generación que pasó la guerra y que trabajó y luchó mucho para los ... que vinieron detrás. Por desgracia, nos sentimos solos muchas veces. Sabemos que la familia nos quiere, pero este mundo tan rápido y veloz les lleva a no pararse a venir a vernos mucho». Así lo relató Maruja Carballo (1940), una de las protagonistas del Día Internacional de las Personas Mayores organizado, este miércoles, por la Cruz Roja y la Concejalía de Servicios Sociales en la Escuela de Comercio. La jornada también incluyó una ponencia de Fidel Molina-Luque sobre su libro 'El nuevo contrato social entre generaciones' y varias experiencias intergeneracionales en las que participaron el Grupo Rampa 2 Playa de Gijón, el CPR Aurora Álvarez, Cruz Roja y la Fundación Real Sporting de Gijón.

Son doce rostros de vecinos de la ciudad de Gijón de los que se ha servido el pintor Miguel Watio para homenajear a las personas mayores. La fuerza de los ojos que han visto tantas cosas traspasa el retrato de su imagen. Sus nombres son: Cándido Andrés Cachero (1936), Araceli Rivas (1943), Raquel 'Camila' Rodríguez (1937), Cholo Juvacho (1938), Agustina Pandiello (1941), Giampiero Bognini (1944), Janel Cuesta (1933), Matías Carrascal (1931), María del Carmen Fernández (1937), Whalter Alfredo Bernal (1945) y María del Carmen Muñiz (1943). Esta última reivindica con orgullo su edad, 82 años, para proclamar: «No somos viejos, somos unos grandes y aún tenemos mucha vida por delante y, sobre todo, muchas cosas que contar. Nuestra experiencia es fundamental para el futuro de los jóvenes», afirmó durante la jornada celebrada en la Escuela de Comercio y que finalizó con la muestra de los cuadros a sus protagonistas que además se los pudieron llevar de regalo a casa. «Yo me veo guapísima, casi tanto como de mis años mozos en los que cortejaba por Gijón e iba a los bailes, esos de los que le hablé al pintor», subrayó Muñiz.

Ampliar «No se puede vivir feliz solo. Tenemos que cuidarnos» El catedrático Fidel Molina-Luque incidió en su charla en la la importancia de la interdependencia entre personas de todas las edades «con el fin de que tanto jóvenes como mayores podamos alcanzar una vida plena en todas sus etapas. Los seres humanos somos por naturaleza seres sociales, y en un momento de crisis como el actual se pone de manifiesto más que nunca la necesidad que tenemos de luchar contra la soledad y proporcionarnos mutuamente amor y cuidados para ser felices» . Para Molina, «hay que establecer un nuevo contrato social basado en el altruismo hacia las generaciones actuales».

«¿Cómo no vamos a ser unos grandes con todo lo que hemos vivido?», dijo Juvacho. «Y yo me considero un tipo con suerte. Yo quise ser futbolista, pero en la Rondalla de La Felguera canté una zarzuela, vieron que se me daba bien y me hice cantante», contó con esa gracia tan suya. «Mis chistes hacían gracia, así que los incluí en el espectáculo y ahí nació el showman que quiero pensar que hizo feliz a mucha gente», subrayó el artista.

Alabado en diferentes disciplinas deportivas, sobre todo la natación, escritor de 36 libros y cientos de artículos en EL COMERCIO, expresidente del Grupo Covadonga Janel Cuesta solo tiene palabras de gratitud. «No hago más que recibir homenajes, pero voy a seguir dando mucha guerra», indicó el Medalla de Plata de Gijón de este año. «Porque la voz de los mayores nunca debe ser apagada, somos la historia que ha forjado el presente de hoy en día y que servirá de base para el futuro», aseveró.

«María del Carmen Fernández no perdona su café por la mañana y el paseo por la tarde», destacó la voluntaria Gemma Rodríguez, que la acompaña. «Me hace mucho bien. La quiero mucho. A mí me encanta hablar y ella me escucha de mis años de exilio en Francia en los que trabajé muy duro en una portería de París. Tengo para escribir un libro, igual aún estoy a tiempo de hacerlo», pronunció entre risas.

Exposición en La Rampla

El público pudo disfrutar de la docena de retratos que componen la exposición hasta la tarde del martes en el espacio La Rampla en la calle Jacobo Olañeta. Después recorrerán diferentes ubicaciones de la ciudad como la Biblioteca Jovellanos y varios centros municipales.