Distinciones a quienes conforman Gijón y le dan «carácter y personalidad»

María Jesús Álvarez, directora general de Igualdad del Principado –área de la que depende la Casa Malva, una de las Medallas de Plata de Gijón de este año– ni es ni vive en Gijón. Así que la suya es una visión imparcial que le lleva a concluir que los honores y distinciones que la ciudad ha concedido este año a la Asociación Gijonesa de Caridad, a cargo de la Cocina Económica (en su 120 aniversario); los Serenos (iniciativa pionera de Gijón que ya ha cumplido el cuarto de siglo); el futbolista y capitán del Sporting, José Ángel Valdés, 'Cote' (que colgará las botas al final de este temporada), y el escritor y colaborador de EL COMERCIO Janel Cuesta, memoria viva de la ciudad, además de la ya mencionada casa Malva, refugio para mujeres maltratadas, «reflejan ese sustrato que hay en Gijón, que conforma la ciudad y le da carácter y personalidad». Porque, continúa explicándose Álvarez, la imagen que Gijón proyecta fuera es la de una ciudad que fomenta el deporte y el orgullo de equipo de barrio; que mantiene una intensa relación con entidades deportivas y culturales; innovadora a la hora de desarrollar iniciativas empresariales y una ciudad que destaca por su gran implicación social.

Una implicación que ejemplifica como pocas la Cocina Económica de Gijón. Ignacio Blanco, que apenas lleva un año en el cargo de presidente –tras el fallecimiento del histórico Luis Torres– reconoce sentirse «abrumado» por los 120 años de historia de una institución que presta atención a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad con un comedor social, un centro de primera acogida, una clínica dental solidaria o con talleres ocupacionales. Y tanto o más abrumado por el respaldo de toda la ciudadanía, «que nos quiere y apoya mucho. También en lo económico», anota al tiempo que recuerda que «casi la mitad» de su presupuesto anual lo aporta el Ayuntamiento de Gijón vía subvenciones.

La Medalla de Oro viene a reconocer el inmenso trabajo «de todos los que nos precedieron» y «han sostenido esta institución durante ciento veinte años», pero Blanco subraya sobremanera a la congregación de las Hijas de la Caridad «que desde el primer momento han estado aquí, con una entrega absoluta».

Reunidos todos los distinguidos por la ciudad de este año por primera vez gracias a EL COMERCIO, destacaban varios de ellos el «encuentro entre generaciones» que representan la Medalla de Plata para el escritor y colaborador de este periódico Janel Cuesta, a sus 92 años, y el título de Hijo Predilecto para el futbolista y capitán del Sporting, José Ángel Valdés, 'Cote', de 35.

Entrenador nacional de fútbol

«Tú no lo sabes, pero yo soy entrenador nacional de fútbol. De la generación de Novoa, de Miera, de Di Stéfano, de Puskás...», le reveló Janel Cuesta antes de animar la conversación conjunta con anécdotas como que, desde que paga la cuota de los Serenos de Gijón, ya no le han vuelto a pintar grafitis en la fachada del local que usa como despacho en la calle Alarcón. O que, de chaval, una Nochebuena colaboró como voluntario sirviendo la cena en la Cocina Económica y con lo que fue picando entre plato y plato «cuando llegué a casa ya estaba lleno» y no probó bocado en la cena familiar. Y una más, que es «el único» que ha recibido en dos ocasiones la Medalla de Plata del Principado. Una como presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga (en 1998) y otra como presidente de la Polifónica Anselmo Solar. Esta última en 2002, año en el que coincidió con una María Jesús Álvarez que entonces era presidenta de la Junta General del Principado.

Hoy, como directora general de Igualdad, considera que otorgar la Medalla de Plata de Gijón a la Casa Malva «es poner el foco en la violencia contra las mujeres y valorar el trabajo que realizan las profesionales que cada día, desde hace dieciocho años, acompañan a las víctimas». Álvarez destaca además «el compromiso político y de financiación» del Gobierno regional y «el apoyo de los ayuntamientos» a la red regional de casas de acogida.

Humildad

A escasos metros donde años después se levantaría la Casa Malva, en Roces, «un barrio humilde», nació, creció y dio sus primeras patadas al balón José Ángel Valdés, 'Cote', doblemente orgulloso de llevar desde ahora el título de Hijo Predilecto de Gijón precisamente por esos orígenes. «Encarna los valores del deporte» y «es un referente para los más jóvenes», le alababan Ruperto Iglesias, presidente de Asata y María Jesús Álvarez antes de que él mismo expresara su confianza en que el reconocimiento que, como el resto, recibirá el 29 de junio, día de San Pedro, «sirva como espejo y motivación para otros deportistas que, como yo, pertenecen a barrios humildes». Lo de haberse criado en Roces, asegura, le ha marcado: «Esos valores me han hecho convertirme en la persona que soy hoy».

Y del sur de Gijón, al centro, porque dice Ruperto Iglesias, presidente de Asata, que después de veinticinco años (los cumplieron el año pasado) la figura del sereno es algo tan de Gijón «como la calle Corrida». Se lo han ganado con el trabajo de cada noche –solo descansan una, el 18 de octubre, 'el día del sereno'– y demostrando que el suyo es «un proyecto por y para la ciudad». Y con una doble vertiente: social y laboral, como empresa de inserción de personas con dificultades.