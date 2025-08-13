La factura de agua y basura de Gijón se moderniza Un punto informativo a la entrada del estand de la ciudad en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) anima este miércoles a los gijoneses a darse de alta en la nueva facturación electrónica

Jesús Martínez Salvador, Rodrigo Pintulules, José Ramón García Cañal y Vidal Gago, este miércoles, en la Feria, en el punto informativo sobre la nueva factura de la EMA en el estand del Ayuntamiento de Gijón.

Carlos Amado Gijón Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:55

Mejorar la comprensión de lo que la Empresa Municipal de Aguas (EMA) y la de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) cobra a todos los gijoneses y ahorrar costes son los principales objetivos del nuevo modelo de factura que los presidentes de ambas compañías, los concejales Jesús Martínez Salvador y Rodrigo Pintueles, respectivamente, presentaron este miércoles en el estand de Gijón en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma).

El nuevo formato será el que se emita a partir del próximo mes de octubre y también será accesible a través de la aplicación App Gijón, donde solo es necesario ser titular de la tarjeta ciudadana para acceder a la factura en formato electrónico, además de al resto de servicios que se ofrece a través de esta web municipal. El Ayuntamiento ha habilitado un punto informativo a la entrada de su pabellón en la Feria, donde a lo largo de todo este miércoles, se informará a los gijoneses sobre estos cambios.

«Se ha dado un paso adelante que ayuda mucho a entender todos los conceptos de la factura, que son varios en cada una de las empresas», apuntó el forista Martínez Salvador, que también destacó la mejora «tanto en costes como en tiempo» de lo que supone «imprimir, el sobre y el veníuo de las 750.000 facturas anuales de ambas empresas». El presidente de la EMA aseguró que darse de alta en la facturación digital «es una opción de carácter voluntario», aunque espera que su aceptación permita «la implantación gradual».

«Los ciudadanos de Gijón van a poder habilitar la funcionalidad para que las facturas les lleguen a partir del último trimestre del año a la aplicación y puedan no solo recibirla e el momento en el que sea emitida, sino que van a poder también consultar todo el histórico de facturas de los semestres anteriores», apuntó Martínez Salvador.

Recaudación de Emulsa

Por su parte, el presidente de Emulsa, el popular Rodrigo Pintueles, destacó cómo la revisión de los distintos servicios que se cobran por la prestación patrimonial de recogida de residuos han permitido mejorar los datos de facturación de la empresa. «Esa revisión nos va a permitir, a finales del ejercicio 2025, incrementar la recaudación en unos 830.000 euros y estimamos que subirá hasta los 980.000 para el año 2026», afirmó.

«Este año no se ha producido una subida de la tarifa, por tanto, este incremento de la facturación tiene su origen en la correcta calificación de las actividades y en la correcta dimensión de los metros cuadrados de los locales y de los distintos inmuebles», agregó. En esta revisión, Pintueles destacó como «el incremento más relevante» el correspondiente a las 2.168 viviendas de uso turístico, que han pasado de tributar como las viviendas domésticas a como lo hacen hoteles y pensiones, en función de las plazas.

«Esto nos ha permitido incrementar la recaudación en 348.600 euros, pero también por el incremento del número de plazas de hoteles hemos incrementado la recaudación en 102.000 euros, en la redimensión de polígonos industriales en 95.000 euros, en locales de hostelería que no estaban correctamente en su epígrafe incrementamos 91.000 euros y en lo que podemos llamar grandes productores o superficies, pues en otros 49.000», enumeró el edil de Medio Ambiente.