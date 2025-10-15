Carmen Moriyón sienta en Madrid las bases del XX Festival Aéreo de Gijón que se celebrará en 2026
La alcaldesa de Gijón se trasladó a Madrid para solicitar el apoyo del Jefe de Estado Mayor de la Defensa
Gijón
Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:32
«Será una edición muy especial y no dejará indiferente a nadie», adelantaba el director del Festival Áereo de Gijón, Pablo González, ... a EL COMERCIO al término del espectáculo de este año sobre la exhibición que albergará la ciudad el verano que viene. Coincidirá con el 20 aniversario del festival y eso solo puede significar una cosa: que «hay que hacer algo especial».
Las conversaciones con Carmen Moriyón para preparar el espectáculo ya comenzaron este mismo julio y, ahora, la regidora y el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, se han trasladado a Madrid para reunirse con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante general Teodoro López, y sentar las bases de la vigésima edición. «Hemos podido agradecer al Jefe de Estado Mayor de la Defensa su colaboración y también solicitar su apoyo de cara a una XX edición del Festival Aéreo muy ilusionante», destacó González-Palacios.
Del 24 al 26 julio
El Ayuntamiento de Gijón cuenta con la colaboración de todos los servicios implicados y confía en organizar «un certamen inolvidable en el que gijoneses, asturianos y los miles de visitantes que se acerquen a la ciudad puedan, además de disfrutar con el fantástico espectáculo aéreo, agradecer el inestimable trabajo que desarrollan los profesionales de nuestras Fuerzas Armadas», advirtió el edil.
Se celebrará del 24 al 26 de julio de 2026 y la organización ya ha adelantado que «será una edición llena de historia y de futuro».
