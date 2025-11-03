El futuro del plan de Zima para El Musel, «crítico» por el corto plazo de tiempo para su tramitación

Será la gallega Aporta Consultores Estratégicos, con sede en La Coruña, la empresa que se encargará de gestionar la Oficina de Grandes Proyectos de ... la Autoridad Portuaria de Gijón, anunciada a finales de mayo y licitada en septiembre. Suya fue la oferta con mejor relación calidad-precio según la mesa de contratación del Puerto en su propuesta de adjudicación. Cuando se haga efectivo este contrato, cuyo objetivo es dotar al personal de El Musel de la «asistencia técnica experta» que contribuya a impulsar y agilizar los tres proyectos estratégicos –Umicore-Hymet y Zima– previstos en el Puerto, los responsables tendrán doce meses para desarrollar un trabajo que Aporta Consultores ya considera «crítico» en el caso del plan de Zima para implantar un centro de producción, ensamblaje y logística de elementos destinados a instalaciones eólicas marina y elementos accesorios.

En el informe de la valoración técnica de la propuesta presentada por la consultora gallega, se señala que en su cronograma de actividades y planificación de los trabajos, Aporta sitúa el proyecto de Zima como «crítico» en su diagrama de Gantt –herramienta visual de gestión de proyectos– al «ser el último que comienza». Hace referencia al hecho de haber logrado la concesión para su instalación en El Musel a finales de 2024, mientras que la de Umicore (Ionway) se remonta a finales de 2023 y la de Hymet a marzo de 2024. La concesión a Zima supone la ocupación de 153.753 metros cuadrados en el muelle norte de la ampliación, mientras que la de Umicore (Ionway) otorga 455.141 metros cuadrados en el mismo muelle y en el valle de Aboño para la elaboración de productos intermedios para la fabricación de baterías eléctricas. La concesión a Hymet supone 41.224 metros cuadrados en la explanada en Aboño para la instalación de una planta de producción de metanol.

La «complejidad técnica» de estos tres proyectos y «su relevancia, la diversidad de implicaciones a tener en cuenta, así como su concurrencia temporal y el plazo disponible para el análisis y la tramitación de los correspondientes procedimientos» fue lo que llegó a la nueva cúpula portuaria a contratar la asistencia externa para impulsar su desarrollo. Según los cálculos de la Autoridad Portuaria, estos «supondrán una inversión conjunta superior a los 1.000 millones de euros y la creación de más de 2.000 empleos directos e indirectos».

El proyecto sigue «activo»

Respecto a los planes de Zima para El Musel, se da la circunstancia de que, como publicó EL COMERCIO, Nieves Roqueñí compartió en el seno del consejo de administración, en la reunión celebrada el pasado mes de julio que, mientras los proyectos de Ionway a Hymet avanzaban en su tramitación, no ocurría lo mismo con el de Zima.

Roqueñí llegó a reconocer que no habían tenido noticias de la empresa y que de la información que habían podido recabar de la Administración autonómica «no constaba» que hubiera iniciado la tramitación ambiental. Sin embargo, fuentes de la empresa han asegurado a EL COMERCIO, que «el proyecto sigue adelante según lo previsto y, por tanto, activo». «Nada ha cambiado, es un proyecto complejo, que tiene muchas variables técnicas y financieras y estamos en ello», añaden las mismas fuentes.