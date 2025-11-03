El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vista del muelle norte de la ampliación de El Musel, donde se instalarán varios proyectos industriales, desde la Campa Torres Paloma Ucha

El futuro del plan de Zima para El Musel, «crítico» por el corto plazo de tiempo para su tramitación

Aporta Consultores tendrá que gestionar los expedientes de los tres grandes proyectos del Puerto de Gijón en un plazo de doce meses

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Será la gallega Aporta Consultores Estratégicos, con sede en La Coruña, la empresa que se encargará de gestionar la Oficina de Grandes Proyectos de ... la Autoridad Portuaria de Gijón, anunciada a finales de mayo y licitada en septiembre. Suya fue la oferta con mejor relación calidad-precio según la mesa de contratación del Puerto en su propuesta de adjudicación. Cuando se haga efectivo este contrato, cuyo objetivo es dotar al personal de El Musel de la «asistencia técnica experta» que contribuya a impulsar y agilizar los tres proyectos estratégicos –Umicore-Hymet y Zima– previstos en el Puerto, los responsables tendrán doce meses para desarrollar un trabajo que Aporta Consultores ya considera «crítico» en el caso del plan de Zima para implantar un centro de producción, ensamblaje y logística de elementos destinados a instalaciones eólicas marina y elementos accesorios.

