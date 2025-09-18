El Gijón Arena prepara una sesión musical en homenaje en recuerdo del DJ Eloy Malnero

E. C. Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:38 Comenta Compartir

El Gijón Arena, iniciativa privada que engloba las actividades que se desarrollan bajo la cúpula traslúcida instalada fuera de la temporada estival en la plaza de toros de El Bibio, en Gijón, prepara para su nuevo ciclo una sesión musical en homenaje al DJ y productor Eloy Malnero, fallecido hace diez meses y medio, en la noche de Halloween, tras ser víctima de una agresión en plena calle Corrida. Malnero fue un referente de la música electrónica en Asturias en los años 90 y DJ residente en emblemáticas salas de fiestas como el Tik y el Rocamar. La previsión, según la propuesta programática que se presentará a efectos informativos en el próximo consejo de administración de la empresa municipal Divertia, es que este homenaje tenga lugar el próximo 14 de diciembre y que se prolongue desde las 13 hasta las 22 horas.

El nuevo ciclo de espectáculos en el Gijón Arena, que estos días alberga la celebración del Oktoberfest Gijón, dará comienzo dentro de un mes, el sábado 18 de octubre, con concierto aún por determinar. El siguiente fin de semana albergará una velada de boxeo (sábado, 25 de octubre) y un concierto del grupo tributo God save The Queen (domingo, 26 de octubre). En noviembre la programación ya cerrada recoge conciertos de Camela (viernes, 7 de noviembre) y del grupo Pulsar, tributo a Pink Floyd (viernes, 14 de noviembre), el 'Bizarrería Fest' (sábado, 15 de noviembre), con la presencia de Ojete Calor, Bigote de Mujer y varios DJs, la celebración del Día Internacional del Flamenco (domingo, 16 de noviembre), el espectáculo 'Michael Jackson Legacy' (jueves, 27 de noviembre) y sendos conciertos de David Bustamante (viernes, 28 de noviembre) y Loquillo (sábado, 29 de noviembre). Para diciembre, además del mencionado homenaje a Eloy Malnero, están previstos el festival 'Molan los 90's' (sábado 6 de diciembre), con artistas y grupos como Cómplices, Chimo Bayo y Locomía, una velada de artes marciales mixtas o MMA (viernes, 12 de diciembre), el espectáculo 'El amanecer de los dioses (sábado, 13 de diciembre) y un espectáculo infantil tributo a 'Lilo y Stitch'.

Temas

Gijón