«Gijón cree en la diversidad como motor de progreso»

«Gijón está con vosotros. Esta ciudad cree firmemente en la diversidad como motor de progreso. Queremos seguir trabajando en ser una ciudad inclusiva, accesible ... pero sobre todo humana». La alcaldesa Carmen Moriyón participó en la inauguración del VIII Congreso Internacional en torno a la Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo, que comenzó este viernes y continuará mañana y en el que están participando más de 1.000 personas de 35 países, principalmente de América y Europa.

En las distintas ponencias «se está hablando de ciencia, investigación y salud», puntualizó la regidora pero «sobre todo, de lo que se habla es de personas. Que inspiran y enseñan», agregó. «Nuestra ciudad se siente muy orgullosa de acoger este evento, porque Gijón es y quiere seguir siendo un lugar en el que se piensa en común, donde se comparte conocimiento y donde se rompen barreras», recalcó Moriyón.

El congreso está organizado por la Fundación Alpe. La entidad que lleva 25 años de trayectoria nació «para que nadie caminara solo», explicó su directora, Susana Noval. Todos estos años «se miden en lágrimas compartidas y en victorias pequeñas que se hacen inmensas». El lema de este año es 'Abrazando el futuro', porque «el futuro no se espera, se abraza», justificó Noval. Se dirigió también a los profesionales, que tendrán la oportunidad de escuchar y hablar con los afectados por esta condición o sus familias. «Lo que sientan en este congreso quedará con ustedes, y a la hora de tomar decisiones, cuando deban valorar un diagnóstico, una evaluación en la escuela o un contrato laboral, estoy segura de que se acordarán de lo aquí vivido», indicó.

Participó también en esta inauguración Enrique Rodríguez Nuño, director general de promoción de la autonomía personal y mayores, que valoró positivamente los encuentros del Principado con la Fundación Alpe, «nos ayudan a crear una sociedad inclusiva». Por su parte, Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio también dio la bienvenida al evento. «La verdadera medida de una sociedad desarrollada se encuentra en la capacidad que tiene para resolver los retos de sus ciudadanos», por ello indicó a los presentes que son «el presente y el futuro. Un futuro en el que la igualdad sea tan real que no haga falta hablar de ello».

La inauguración acabó con la interpretación a trompeta del himno de Asturias a cargo de de Mael Costalago, que después fue interpretado por la banda de gaitas Villa de Xixón.

La jornada continuó con la ponencia de Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) bajo título 'La contribución de las personas con discapacidad al discurso y a la práctica de los derechos humanos' donde animó a las personas con esta condición a ser «autodefensores» de su propia discapacidad. «Somos sujetos valiosos que actúan a titulo personal y colectivo. Pertenecer a asociaciones donde me reconozco y reconozco las situaciones nos hace sentir una pulsión comunitaria», recalcó. «Cuanto más fuerte sea una entidad, más podrá hacer», concluyó.