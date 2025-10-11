El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Foto de familia antes de la inauguración del VIII Congreso Internacional de Acondroplasia. Paloma Ucha

«Gijón cree en la diversidad como motor de progreso»

El VIII Congreso de Acondroplasia, en el que participan más de 30 países, fue inaugurado esta mañana por Carmen Moriyón en el Palacio de los Congresos del recinto ferial Luis Adaro

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:57

«Gijón está con vosotros. Esta ciudad cree firmemente en la diversidad como motor de progreso. Queremos seguir trabajando en ser una ciudad inclusiva, accesible ... pero sobre todo humana». La alcaldesa Carmen Moriyón participó en la inauguración del VIII Congreso Internacional en torno a la Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo, que comenzó este viernes y continuará mañana y en el que están participando más de 1.000 personas de 35 países, principalmente de América y Europa.

