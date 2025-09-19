«Si Gijón se transmutara en un ser humano, sería en Canal»

Iván Villar Gijón Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:37 | Actualizado 14:33h. Compartir

«Periodista íntegro y apasionado, defensor incansable de la verdad, su compromiso dignificó el oficio y sigue inspirando a las generaciones futuras». Son las palabras que presidente desde este jueves un monolito en los nuevos Jardines del Periodista José Antonio Rodríguez Canal, nombre que desde esta semana recibe la zona estancial recientemente reformada en el entorno del antiguo centro comercial Continental, junto a la avenida de la Costa de Gijón. «Si durante años fue Canal quien contó a Gijón, a partir de ahora será Gijón la que lo cuente a él», destacó la alcaldesa, Carmen Moriyón, durante un emotivo acto de inauguración que contó con la presencia de multitud de amigos de Canal y que se cerró con el descubrimiento de la placa que recuerda a quien firmó una trayectoria de casi cuatro décadas en el diario EL COMERCIO, del que fue director adjunto hasta su jubilación. Las encargadas de retirar la bandera de Gijón con la que se cubría el monolito fueron una emocionada María Teresa Heras, su viuda, y su nieta Vega, a quien acompañaban los tres hijos de Canal, Hugo, Iván y Bruno, quien agradeció el homenaje en nombre de la familia. Entre los asistentes también estaban sus tres hermanos Luis Miguel, Rubén y Manolo.

Moriyón destacó durante su discurso que Canal «fue un gijonés que encontró en el periodismo la forma de vivir y sentir la ciudad que amaba», pero añadió que su figura iba más allá de una profesión «que ejerció con un rigor, una ética y un carácter capaz de dejar huella en varias generaciones de periodistas». Según destacó, «fue memoria de Gijón, testigo privilegiado de sus transformaciones y narrador de cabecera de sus ilusiones y desafíos. No hablaba de ella desde la distancia, sino desde el compromiso inequívoco de quien se sabe parte de la ciudad que relata».

Ampliar Placa en memoria de José Antonio Rodríguez Canal.

También el director de EL COMERCIO, Ángel M. González, hizo hincapié en la implicación de Canal con Gijón: «No he conocido a ninguna persona que le superase en gijonesismo, pero no con un localismo exacerbado o encerrado en la camiseta, sino usando Gijón como centro del Universo para ampliar la mirada en favor de una Asturias mejor y de un país más próspero». Consideró que «su personalidad, con todas sus bondades y contradicciones, respondí a las mismas pautas que esta villa. Y si Gijón se transmutara en un ser humano, se convertiría en Canal». Como profesional, destacó «su saber enciclopédico» y su condición de «maestro de la corrección en la escritura, de la precisión en las palabras y de la ortodoxia del lenguaje», reflejada en todos sus artículos pero principalmente en sus crónicas taurinas: «No es exagerado afirmar que José Antonio Rodríguez Canal ha sido uno de los grandes académicos del periodismo taurino de este país en los últimos 40 años». Y también recordó el tándem que formaba con el histórico director de EL COMERCIO Francisco Carantoña, lo que llevaba a Canal a definirse «como un 'carantoñólogo'» y a este último a tomarle a él como «un fiel escudero y su mejor escucha, consultor y consejero».

1 /

El acto contó con una notable representación de la Corporación municipal, con los portavoces y varios concejales del PSOE (Carmen Eva Pérez, Tino Vaquero, José Ramón Tuero), Foro (Jesús Martínez Salvador), PP (Rodrigo Pintueles y Abel Junquera), IU (Javier Suárez Llana), Vox (Sara Álvarez Rouco) y Podemos (Olaya Suárez). También asistieron la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, el exportavoz socialista Luis Manuel Flórez 'Floro' (con quien Canal coincidió en Proyecto Hombre durante las labores de voluntariado que ejerció tras jubilarse del periódico) y el exconcejal de IU Aurelio Martín. No faltaron la actual presidenta de la asociación vecinal de La Arena, María José Cuervo, y su predecesora, Tita Caravera, en representación del barrio que alberga este nuevo espacio y que llevaba años reclamando su remodelación.

Acudió además una importante representación de EL COMERCIO (entre ellos la mesa de redacción que conforman Leticia Álvarez, Miguel Rojo, Carlos Prieto y María de Álvaro) y compañeros ya jubilados como Julio Maese, Pablo Entrialgo, Nacho Prieto o José Ramón Uría, así como los exdirectores del diario Juan María Gastaca e Íñigo Noriega y colaboradores como José Manuel Balbuena. Entre los amigos personales de Canal se vio entre otros muchos a Marcelino Laruelo, el expolicía y presidente de la plaza de toros Ismael Fernández o el empresario Luis Mitre.

Temas

Gijón