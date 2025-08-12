El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miguel Gallo, responsable del área fitness; Joaquín Miranda, presidente del Grupo, y Eva Fernández, coordinadora de actividades, este martes, durante la presentación de los cursillos de invierno. M. A.

El Grupo Covadonga lanza su mayor oferta con más de 25.000 plazas para 2025-2026

La programación incluye 300 clases semanales de fitness y nuevas actividades inclusivas, como balonmano o hockey en silla de ruedas eléctrica

María Agra

María Agra

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 22:10

El Real Grupo de Cultura Covadonga presentó este martes su amplia oferta de actividades y cursillos para la temporada 2025-2026, que abarca tanto ... las secciones deportivas y culturales como el área de fitness. «Lo hacemos con mucha ilusión, respaldados por unos números impresionantes», destacó el presidente, Joaquín Miranda. Sus 29 secciones alcanzan más de 15.000 plazas para los cursillos que se desarrollan del 1 de octubre al 30 de junio (salvo unos pocos que empiezan en septiembre), cifra que asciende a un total de 25.000 si se incluyen las plazas mensuales del Bono Fitness.

