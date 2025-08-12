El Grupo Covadonga lanza su mayor oferta con más de 25.000 plazas para 2025-2026

El Real Grupo de Cultura Covadonga presentó este martes su amplia oferta de actividades y cursillos para la temporada 2025-2026, que abarca tanto ... las secciones deportivas y culturales como el área de fitness. «Lo hacemos con mucha ilusión, respaldados por unos números impresionantes», destacó el presidente, Joaquín Miranda. Sus 29 secciones alcanzan más de 15.000 plazas para los cursillos que se desarrollan del 1 de octubre al 30 de junio (salvo unos pocos que empiezan en septiembre), cifra que asciende a un total de 25.000 si se incluyen las plazas mensuales del Bono Fitness.

Pese a trabajar ya en el máximo de su capacidad operativa, el club ha optimizado espacios, horarios y recursos para ampliar, dentro de lo posible, las actividades más demandadas. Entre las novedades de este año destaca el aumento de plazas en el Bono Fitness, que contará con cerca de 300 clases semanales y más de 10.000 plazas mensuales, nuevos horarios y la ampliación de la actividad a primera hora.

Asimismo, en el área de Diversidad Funcional se refuerzan todas las actividades, como el tenis en silla, que pasa de un día a dos por semana, y se incorporan nuevas propuestas como balonmano inclusivo y hockey en silla de ruedas eléctrica. Se mantiene la oferta para socios mayores de 65 años en las sedes de El Grupo y Begoña, y el programa SAFYS (Salud Física y Social) se amplía con más horarios para responder a la creciente demanda.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y CURSILLOS DE LA TEMPORADA 2025-2026 Secciones deportivas

Ajedrez: de octubre a junio. Edades entre 2002 y 2019. Precio: 19 euros/mes.

Atletismo: de octubre a junio. Edades entre 2007 y 2021. De 24,45 a 32,65 euros/mes.

Baloncesto: de octubre a junio. Niños (2014-2021) y adultos (1951-1994). De 25,20 a 26 euros/mes.

Balonmano: de octubre a junio. Edades entre 2014 y 2020. Precio: 26 euros/mes.

Billar: de octubre a junio. Nacidos en 2009 y anteriores. Precio: 42,75 euros/mes.

Bolos: de octubre a junio. Nacidos en 2018 y anteriores. Precio: 19 euros/mes.

Boxeo: de septiembre a junio. Niños (desde 2013) y adultos (2011 y anteriores). De 16,85 a 50,50 euros/mes.

Coros y danzas: de septiembre a junio. Edades entre 2008 y 2020. De 7,20 a 29,55 euros/mes.

Diversidad funcional: todo el año. Plazas limitadas según cursillo. De 14,60 a 43,50 euros/mes.

Escuela de educación física: de octubre a junio. Edades entre 2018 y 2021. De 28,85 a 35,50 euros/mes.

Escuela olímpica: de octubre a junio. Edades entre 2014 y 2017. Precio: 30,30 euros/mes.

Gimnasia artística: de septiembre a junio. Edades entre 2011 y 2022. De 20,90 a 32,55 euros/mes.

Halterofilia: anual. Nacidos en 2010 y anteriores. De 32,90 a 43,90 euros/mes.

Hockey: de octubre a junio. Niños (2015-2020) y adultos (1995 y anteriores). De 12,75 a 25,30 euros/mes.

Judo, kárate y lucha: de septiembre a junio. Edades según modalidad. De 8 a 42,75 euros/mes.

Montaña: de octubre a junio. Nacidos en 2012 y anteriores. De 29,75 a 44,60 euros/mes.

Natación: de octubre a junio (adultos anual). Edades desde los seis meses. De 29,45 a 46,80 euros/mes.

Orfeón: de octubre a junio. Nacidos en 2010 y anteriores. De 7,20 a 42,70 euros/mes.

Pádel: de octubre a junio. Desde 2014 y desde 2010 y anteriores. De 35,95 a 50,80 euros/mes.

Parkour: anual. Edades entre 2003 y 2018. Precio: 35 euros/mes.

Pelota: de octubre a junio. Niños (2009-2015) y adultos (2008 y anteriores). De 28,90 a 30,20 euros/mes según edad.

Piragüismo: de octubre a junio. Desde bebés a adultos. De 15,50 a 28,85 euros/mes.

Psicología deportiva: anual. Todas las edades. Precio según servicio.

Rugby: de octubre a junio. Nacidos entre 2014 y 2021. Precio según grupo.

Servicio de Apoyo al Deportista: del 9 de septiembre al 12 de junio. De 6,95 a 13,40 euros/mes.

Tenis: de octubre a junio. Nacidos en 2022 y anteriores. De 22,70 a 63,25 euros.

Tenis de mesa: de enero a junio. Precio: 24,45 euros/mes.

Tiro con arco: de octubre a junio. Nacidos en 2019 y anteriores. Precio: 20,90 euros/mes.

Voleibol: de septiembre a junio. Niños (2014-2019) y adultos (2005 y anteriores). Precio: 26 euros/mes.

Bono Fitness

Actividades: abdominales 30', aerodance, body balance, body pump, bosu, cardio box, cardio combat, ciclo indoor, core, cross training, cuerpo y mente, full body, funcional, GAP, HIIT, pilates, pump, step, stretching, TRX, yoga y zumba.

Fechas: de septiembre a junio.

Precio: de 21 a 77,65 euros/mes.

Más halterofilia

En las secciones deportivas, se incorpora un nuevo cursillo de halterofilia para niños nacidos entre 2013 y 2017, y se consolida la oferta de tenis de mesa en Mareo. También se mantiene el programa de montaña, con salidas desde el 20 de septiembre hasta el 21 de junio, y un curso de orientación que cada año tiene gran éxito.

Las Olimpiadas Sociales, con 26 modalidades, se celebrarán del 21 de agosto al 5 de septiembre. Entre las pruebas destacan el baloncesto (27 de agosto), tenis de mesa (1 de septiembre) y el Trofeo Caracol de atletismo (2 de septiembre). La inscripción es gratuita y está abierta a todos los socios.

En el ámbito fitness, la programación incluye entrenamientos de fuerza como 'body workout' y fuerza funcional, así como actividades cardiovasculares como 'cardio body', ciclo indoor, 'full body', pilates, pilates springboard, total hip o yogalates. Debido a la gran demanda, el horario se extiende desde las 7.30 hasta las 22.30 horas sin interrupciones. También se potenciará el espacio Grupo Fit, dedicado al entrenamiento funcional al aire libre.

Una novedad importante es la eliminación de la edad mínima de acceso al programa SAFYS, que ahora estará disponible para todos los socios, previa valoración de cada caso.

Preinscripciones

Las preinscripciones para los cursillos —principalmente actividades para niños y algunos cursos de baile— estarán abiertas del 22 de agosto al 1 de septiembre, con sorteo ante notario. El resto de actividades, como la mayoría de las de fitness, tendrán inscripción directa desde el 21 de agosto. Toda la información está disponible en la página web del Grupo Covadonga y la aplicación del club.