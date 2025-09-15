El Hospital de Cabueñes proporcionará formación práctica a 450 universitarios La gerente del Área V les transmite la importancia de actuar con «empatía, humanidad y humildad» y recuerda al fallecido profesor Tino Quintana

Algunos de los estudiantes de grados de Ciencias de la Salud que este curso se formarán en el Área Sanitaria V.

Laura Mayordomo Gijón Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:53

250 estudiantes del grado de Enfermería, más de 160 de Medicina –tanto de la Universidad de Oviedo como de otras universidades pero que este curso están en Asturias dentro del programa Erasmus–, 27 de fisioterapia, seis de logopedia y dos más de terapia ocupacional. 450 en total recibirán formación práctica a lo largo de este curso en el Área Sanitaria V, tanto en el Hospital Universitario de Cabueñes como en los centros de salud del área.

La gerente, María Luisa Sánchez, les dio este lunes la bienvenida en un acto oficial de apertura del curso académico en el que destacó la importancia de la formación multidisciplinar y del trabajo en equipo.

Ampliar Sanitarios y alumnos asistentes al acto de apertura del curso académico celebrado en el Hospital de Cabueñes. E. C:

En su intervención les animó a disfrutar de esta etapa, fundamental en su formación como profesionales, y les pidió también un esfuerzo por su parte para dar lo mejor de sí a la vez que asumen nuevos conocimientos. No perdió la ocasión para insistirles en la importancia de tener muy presentes en el ejercicio de la profesión valores como «la empatía, la humanidad y la humildad».

Valores que encarnó como pocos el profesor Tino Quintana, fallecido el pasado sábado y a quien Sánchez quiso homenajear durante su intervención. Quien durante años fue presidente del Comité de Ética Asistencial del Área V y miembro del consejo asesor de Bioética del Principado, fue despedido este lunes en un funeral en Oviedo.

