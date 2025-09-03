IU y Podemos reclaman que el Ayuntamiento de Gijón compre los terrenos del Puerto en Jove

Izquierda Unida y Podemos reclamarán el próximo Pleno que el Ayuntamiento de Gijón compre los terrenos que la Autoridad Portuaria de Gijón tiene en ... el barrio de Jove, en el entorno de la calle de Francisco Eiriz. Los portavoces de ambas formaciones, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez Fernández, presentaron este miércoles una proposición con la que pretenden que el gobierno local atienda la demanda histórica de los clubes de la zona oeste de la ciudad de disponer de más infraestructuras deportivas, así como la construcción de vivienda de protección oficial, com permite la ficha urbanística de la parcela.

Ambos grupos municipales sitúan su iniciativa en «un momento en el que Puertos del Estado obliga a la Autoridad Portuaria de Gijón a deshacerse de estos terrenos, porque no tienen un uso portuario por la gran deuda que ha adquirido en el caso de la ampliación de El Musel», como explicó Olaya Suárez. «Esto permitiría no volver a ver cómo una propiedad pública se enajena y se sigue descapitalizando el patrimonio público de la ciudad y también nos permitiría recuperar una instalación deportiva en el oeste de la ciudad, que además tiene una gran demanda», añadió la portavoz de Podemos, en referencia al uso que ya tuvieron esos terrenos como sede del club de fútbol del Puerto de Gijón.

«Esta reclamación, además, se la han trasladado en su momento los clubes deportivos hace unos meses a la presidenta de la Autoridad Portuaria^ que pedían que se cediera al Ayuntamiento y se acondicionara para poder utilizarlos, pero la situación que nos encontramos ahora es que el Puerto debe deshacerse de esos terrenos y no queremos que pase a manos privadas para que se especule con ellos», argumentó Suárez.

El portavoz de IU incidió en que es el momento «oportuno» para que el Ayuntamiento se implique, además de por la obligación del Puerto de deshacerse de los terrenos porque «estamos en el momento en el que el gobierno municipal está trabajando en el borrador de los presupuestos para el año que viene». «Es, por tanto, el momento de plantear qué inversiones los diferentes grupos políticos creemos prioritarias de cara a elaborar ese paquete de inversiones que se va a ejecutar durante el próximo año», señaló Suárez Llana.

Tanto IU como Podemos parten del valor de tasado de la parcela de 1,5 millones de euros que figura en la última auditoria de Puertos del Estado, desvelada por EL COMERCIO, para considerar «asumible» la operación por parte del Ayuntamiento. «Es tan asumible que si el borrador de presupuestos de hace un año, convertido en presupuesto ahora, pintaba dos millones de euros para la compra de los terrenos de Pymar que todos sabíamos que no se iban a ejecutar porque en ningún caso esos terrenos iban a costar dos millones de euros, pues esos dos millones de euros que no se van a ejecutar perfectamente pueden ser redirigidos a la compra de estos terrenos en el barrio de Jove», dijo Javier Suárez Llana.

El concejal de IU incidió en que la futura ampliación del complejo deportivo de La Calzada «en ningún caso» va a cubrir la demanda de los clubes de la zona oeste, que «siguen necesitando espacios para entrenar, para competir y espacios dignos como hay en otras zonas de la ciudad». Habló Suárez Llana de «dos ciudades». «Una es la que concentra la inversión del Ayuntamiento, que es la zona centro y la zona este, y luego están los barrios del sur y del oeste, que desde hace años han visto cómo se iba reduciendo la inversión en detrimento de otras zonas», explicó.

Reclamó al gobierno local que amplique «un criterio de equidad y de reequilibrio territorial» en sus inversiones y también puso el acento en la posibilidad de construir vivienda de protección en la misma parcela. «El Ayuntamiento parece estar un poco despistado con dónde puede construir y dónde no y vienen repitiendo que el suelo que tienen disponible es más bien poco, como hemos visto en las licitaciones que hicieron con el Plan Llave, con parcelas muy pequeñas que apenas dan para construir viviendas», afirmó el portavoz de IU. «Con la compra de estos terrenos, se conseguiría que lo que es público siga siendo público pues van a tener suelo a disposición para construir vivienda de alquiler asequible y en una zona como es el oeste de Gijón», concluyó el edil.