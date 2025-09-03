El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Suárez Llana y Olaya Suárez Fernández, portavoces municipales de Izquierda Unida y Podemos, respectivamente. C. A.

IU y Podemos reclaman que el Ayuntamiento de Gijón compre los terrenos del Puerto en Jove

Piden que se destinen a paliar la necesidad de insfraestructuras deportivas para los clubes de la zona oeste de la ciudad y a viviendas sociales

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:24

Izquierda Unida y Podemos reclamarán el próximo Pleno que el Ayuntamiento de Gijón compre los terrenos que la Autoridad Portuaria de Gijón tiene en ... el barrio de Jove, en el entorno de la calle de Francisco Eiriz. Los portavoces de ambas formaciones, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez Fernández, presentaron este miércoles una proposición con la que pretenden que el gobierno local atienda la demanda histórica de los clubes de la zona oeste de la ciudad de disponer de más infraestructuras deportivas, así como la construcción de vivienda de protección oficial, com permite la ficha urbanística de la parcela.

