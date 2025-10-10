Aviso a los conductores: estos serán los cortes de tráfico por la Media Maratón de Gijón y dónde estará prohibido aparcar Este sábado ya desde las 13 horas se cortará al tráfico la calle Albert Einstein, entre Corín Tellado y Justo del Castillo, para el montaje de la salida

Atención conductores: este sábado 11 de octubre, a partir de las 17.30 horas, las calles de Gijón se transforman en un gran estadio urbano para acoger la XIV Media Maratón 'Villa de Jovellanos'. La cita deportiva, que reunirá a miles de corredores, obligará a cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento hasta aproximadamente las 20 horas. Si pensabas mover tu coche por el centro o la zona del Muro, atento a lo siguiente:

El recorrido de la Media Maratón

La carrera arrancará en la avenida Albert Einstein y recorrerá los siguientes puntos de la ciudad: Km 1-5: avenida Justo del Castillo y Quintana, paseo del Doctor Fleming, puente del Piles y avenida de El Molinón.

Km 6-10: carretera Piles–Infanzón, Providencia, José García Bernardo, Rufo García Rendueles, Cabrales, Ventura Álvarez Sala, Melquiades Álvarez y Muelle de Oriente.

Km 11-15: Rodríguez San Pedro, Mariano Pola, avenida de Galicia, Camino del Cortijo, Marqués de San Esteban, Corrida, San Antonio, San Bernardo y Jovellanos.

Km 16-20: Capua, Eladio Carreño, Rufo García Rendueles, Molinón, Quini, Villaviciosa, Ezcurdia, Castilla y Avenida de la Costa.

Km 21: Meta en el Velódromo de Las Mestas.

Los cortes de tráfico

Albert Einstein quedará cerrada entre Corín Tellado y Justo del Castillo desde las 13.00 horas para el montaje de la salida.

Durante la prueba, el recorrido se cortará con antelación suficiente y no se reabrirá hasta que pase el último corredor y se garantice la seguridad.

No se podrá acceder a garajes ni fincas situadas en las calles afectadas mientras dure la carrera.

Calles y zonas afectadas

Prohibido estacionar : calle Albert Einstein (zona de salida), Jesús Revuelta, Rosalía de Castro y parcialmente Pintor Orlando Pelayo.

Zonas más afectadas : La Guía, Rinconín, Puente del Piles, Muro, Cimadevilla, Muelle (Rodríguez San Pedro, Marqués de San Esteban), Plaza Máximo, Natahoyo, Moreda, aledaños de El Molinón y El Bibio (Torcuato Fernández Miranda, Ezcurdia y Ctra. de Villaviciosa).

Recomendaciones

La organización y la Policía Local aconsejan no utilizar vehículos particulares en las zonas del recorrido y seguir siempre las indicaciones de agentes, Protección Civil y voluntarios. En caso de emergencia, los teléfonos de contacto son 985 181 100 o 092.

