Primeras horas del Mercado de Navidad de Gijón, completamente abarrotado, en Begoña.

Primeras horas del Mercado de Navidad de Gijón, completamente abarrotado, en Begoña. E. C.
Navidad en Gijón

El 'Menax' y la pista de hielo abren telón

El mercado navideño y el recinto de ocio invernal recibieron gran afluencia en su primer día

María Agra

María Agra

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:04

Ya es Navidad en Gijón. Así lo determinó este viernes el encendido de la iluminación navideña y así lo corroboraron los centenares de personas que se lanzaron a la calle para vivir la primera experiencia de la época más mágica del año. A las siete de la tarde, el paseo de Begoña ya era un hervidero de gente. Y no solo por las luces encendidas.

El tradicional mercado navideño (Menax) volvió a abrir sus puertas y en torno a sus 20 puestos se fueron arremolinando cada vez más personas en busca de regalos o, simplemente, disfrutando del ambiente. Hay para todos los gustos: ropa para bebés, artesanía en cuero o madera, joyería, jueguetes, funkos, ropa y complementos y varios puestos de comida, tanto con opciones dulces como saladas (desde embutido hasta chocolate caliente).

30 patinadores

Otro punto de encuentro de gijoneses y visitantes fue la pista de hielo del 'solarón' y el parque de atracciones que cada año incorpora una actividad nueva –esta vez son los trineos de Papá Noel– pensada para el público familiar. La inauguración del recinto de ocio invernal corrió a cargo de más de 30 patinadores de la Asociación Deportiva Astur Patín, que hicieron las delicias de las decenas de niños y mayores que se acercaron hasta el lugar para estrenar la pista.

La combinación de luces, mercado, atracciones y pista de hielo convierte el centro en el punto neurálgico de la Navidad. Un entorno donde todo es posible.

