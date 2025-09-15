El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalación de vallas en el parque de La Serena para colocar las casetas de obra. I. Villar
El Llano

La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena

En octubre se repavimentará y se cambiarán sus plazas en línea por otras en 'espiga', coincidiendo con el inicio de la remodelación del entorno de La Escuelona

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:13

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales de Gijón, Gilberto Villoria, visitó este lunes el barrio de El Llano junto a la directora general del ... área, María López Castro, y las presidentas de las asociaciones Fumeru y La Serena, coincidiendo con el inicio de las obras para la pacificación del tráfico en el entorno del parque de La Serena y el colegio público La Escuelona. La empresa Arposa 60 ha empezado a vallar la zona del parque en la que se instalarán las casetas de obra para unos trabajos que tienen un plazo de ejecución de un año y en los que el Ayuntamiento invertirá un millón de euros. El objetivo es ampliar el espacio peatonal en este entorno, convirtiendo el tramo de Eleuterio Quintanilla que pasa por la zona en una vía de plataforma única -con la acera y la calzada al mismo nivel, al estilo de la 'ecomanzana' de La Calzada y varias calles del centro- y creando una gran plaza en las inmediaciones del colegio, a costa de la supresión de las dos bolsas de aparcamiento existentes en la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  3. 3 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  4. 4 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  5. 5

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  6. 6

    Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente
  7. 7 Carreño completa la histórica remontada
  8. 8

    El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias
  9. 9

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  10. 10 Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena

La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena