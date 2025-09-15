La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales de Gijón, Gilberto Villoria, visitó este lunes el barrio de El Llano junto a la directora general del ... área, María López Castro, y las presidentas de las asociaciones Fumeru y La Serena, coincidiendo con el inicio de las obras para la pacificación del tráfico en el entorno del parque de La Serena y el colegio público La Escuelona. La empresa Arposa 60 ha empezado a vallar la zona del parque en la que se instalarán las casetas de obra para unos trabajos que tienen un plazo de ejecución de un año y en los que el Ayuntamiento invertirá un millón de euros. El objetivo es ampliar el espacio peatonal en este entorno, convirtiendo el tramo de Eleuterio Quintanilla que pasa por la zona en una vía de plataforma única -con la acera y la calzada al mismo nivel, al estilo de la 'ecomanzana' de La Calzada y varias calles del centro- y creando una gran plaza en las inmediaciones del colegio, a costa de la supresión de las dos bolsas de aparcamiento existentes en la zona.

Una de las primeras acciones será de hecho el cierre de estos aparcamientos, dado que el espacio es necesario para el acopio del material. Los trabajos de remodelación darán comienzo por la calle Adolfo Vega, que será necesario levantar para renovar las redes de servicios. Posteriormente, aproximadamente dentro de un mes, le seguirá la calle Saavedra. En la primera quincena de octubre, además, está prevista la repavimentación de toda la calle Eleuterio Quintanilla desde Severo Ochoa hasta la avenida de Schulz, donde no se ampliará la zona peatonal pero sí se remodelará la destinada a los coches, pasando de dos carriles a uno. Esto permitirá transformar el aparcamiento en línea del lado de los números impares en un aparcamiento «en espiga» -con los coches en diagonal y obligados a acceder a la plaza marcha atrás-, con el objetivo de incrementar el número de plazas disponibles y compensar las que se pierdan en la zona de La Serena. «El balance será cero», destacó Villoria.

Ampliar Visita con las representantes vecinales y personal municipal a las obras de la futura escuela infantil de El Llano. I. Villar

El concejal también visitó con las representantes vecinales las obras de construcción de la futura Escuela Infantil de El Llano junto a las piscinas del barrio, trabajos que han tenido que ser objeto de un modificado tras detectarse una composición del terreno diferente a la que venía en el proyecto, lo que ha obligado a cambiar el sistema de cimentación. Este trámite, no obstante, se hace sin que la obra se pare, por lo que el Ayuntamiento mantiene como plazo para su finalización el próximo mes de junio. Será la única escuela para niños de 0 a 3 años que construya Gijón con fondos municipales, y su gestión dependerá ya de la red de Les Escuelines del Principado de Asturias. Gilberto Villoria destacó que entre estas dos obras (la de La Serena y la de la escuela infantil), sumadas a la remodelación de todos los pasos de peatones de las calles que desembocan en Schulz, el barrio acumulará inversiones en marcha por más de seis millones de euros.