El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Parcela para el Plan Llave, en El Lauredal. Arnaldo García

La oposición de Gijón carga contra el Gobierno local y reclama que «abandone el Plan Llave»

El PSOE pide que «acepte la propuesta del Principado para construir 300 pisos» e IU acusa a Martínez Salvador de frenar la creación de vivienda pública «porque tenía un negocio en marcha»

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:11

Comenta

La oposición política en Gijón ha cargado contra el Gobierno local a cuenta del Plan Llave con el que el Ayuntamiento pretendía crear vivienda protegida ... y que, finalmente, quedó desierto. Precisamente, la paralización de este plan llevó al Ejecutivo gijonés a acusar al Principado de «boicot». Pues bien, este jueves, tanto el PSOE como Izquierda Unida se han pronunciado sobre la pretensión del Principado de construir 300 pisos en Gijón a cuenta de la cesión de parcelas en diferentes puntos de la ciudad. Ambas formaciones se mostraron a favor de esta iniciativa, que fue dada a conocer en Gijón de la mano del consejero de Vivienda, Ovidio Zapico este miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  2. 2 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  3. 3 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  4. 4 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  5. 5 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  6. 6

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  7. 7 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  8. 8

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  9. 9 Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes
  10. 10 Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La oposición de Gijón carga contra el Gobierno local y reclama que «abandone el Plan Llave»

La oposición de Gijón carga contra el Gobierno local y reclama que «abandone el Plan Llave»