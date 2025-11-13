La oposición de Gijón carga contra el Gobierno local y reclama que «abandone el Plan Llave»

La oposición política en Gijón ha cargado contra el Gobierno local a cuenta del Plan Llave con el que el Ayuntamiento pretendía crear vivienda protegida ... y que, finalmente, quedó desierto. Precisamente, la paralización de este plan llevó al Ejecutivo gijonés a acusar al Principado de «boicot». Pues bien, este jueves, tanto el PSOE como Izquierda Unida se han pronunciado sobre la pretensión del Principado de construir 300 pisos en Gijón a cuenta de la cesión de parcelas en diferentes puntos de la ciudad. Ambas formaciones se mostraron a favor de esta iniciativa, que fue dada a conocer en Gijón de la mano del consejero de Vivienda, Ovidio Zapico este miércoles.

Desde las filas socialista, se instó al gobierno local a «abandonar de una vez por todas su fallido Plan Llave y a no seguir ahondando en los errores que paralizan actuaciones urgentes en materia de vivienda. Carmen Moriyón tiene que colaborar de una vez por todas con otras administraciones como ya están haciendo los municipios que sí han cedido suelo público para construir vivienda pública. Es, cuanto menos, sorprendente, que a través de su portavoz le lance exigencias al Principado y se exprese en los términos en los que lo hizo el miércoles. No nos extraña que, con ese manejo de las relaciones públicas y esa predisposición a negociar, los resultados en casi tres años hayan sido nulos, evidenciando el aislamiento de Foro, que no tiene capacidad de interlocución con ninguna administración. Si la actitud y la predisposición sigue siendo esta, no va a haber ni una sola vivienda pública en Gijón al final del mandato por su culpa,» señaló Tino Vaquero.

Tal y como recordó el edil del Grupo Municipal Socialista, «el Plan Llave de Foro ponía el suelo de todos los gijoneses y gijonesas a disposición de promotoras privadas que no tenían que desembolsar ni un euro por adelantado a cambio de un escaso número de viviendas en un futuro a casi cuatro años vista». Vaquero indicó que «pretendían subir el precio de la vivienda protegida para asegurar la rentabilidad de las promotoras privadas. Querían amarrar de antemano la subida y el Principado, como es lógico, no ha cedido a sus chantajes. Deben renunciar al Plan Llave y no seguir insistiendo en la idea de darles aún más suelo a las promotoras privadas para que les salgan las cuentas. Sería el mayor expolio de patrimonio público en la historia de este Ayuntamiento. El suelo público -dice Vaquero- debe destinarse a fines públicos de interés general. El principio no puede ser otro: suelo público para vivienda pública».

Suárez Llana: «Los promotores dejaron tirado a Foro»

Igualmente crítico y duro fue el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, quien indicó que «Martínez Salvador lleva un año frenando la construcción de 300 viviendas públicas para alquiler asequible en Gijón porque tenía un negocio en marcha». A este respecto, apuntó que el Gobierno de Foro y PP en la ciudad conoce la disposición de la Consejería de Vivienda desde noviembre de 2024 a construir esas viviendas.

Para Suárez Llana, la única razón para no ceder suelo municipal es «que tenía un negocio en marcha con promotores privados para vender viviendas en suelo público a más de 200.000 euros». En este sentido, consideró que el negocio «fracasó» porque los promotores «le dejaron tirado». «Ahora es el momento de las políticas públicas, que no buscan otro beneficio que garantizar vivienda asequible para los gijoneses», remarcó.

Suárez Llana insta al Gobierno municipal a «abandonar la confrontación y la bronca que caracteriza su acción política y a colaborar con la Consejería de Vivienda» e incidió en que el Plan Llave del Ayuntamiento gijonés es la «enésima promesa incumplida» de Martínez Salvador, al que ha considerado un «experto en vender humo».

«Nadie entendería que ante un ofrecimiento del Principado para construir 300 viviendas públicas en Xixón, el Gobierno municipal diga que no», remató el portavoz de IU.